Missbrauchsopfer erzählt: "Ich war ein zerstörter Mensch"

„Halt still, sonst tut es weh.“ Dieser Satz steht für das Martyrium von Stefanie Kreutzer: Als Kind wurde sie von ihrem Vater und seinen Bekannten missbraucht. Viele Jahre hat sie das Erlittene verdrängt. Doch es fraß sich immer tiefer in ihr Leben. Obwohl es ihr schwerfällt, berichtet die 52-jährige Schleswig-Holsteinerin jetzt über den Missbrauch und die Folgen – damit Kinder besser geschützt werden.

Frau Kreutzer, wann haben Sie zum ersten Mal gefühlt: Da passiert etwas Schlimmes mit mir? Stefanie Kreutzer: Schon ganz früh. Da muss ich von der Körpergröße etwa vier Jahre alt gewesen sein, als ich die erste Vergewaltigung erlitten habe. Die einzige emotionale Erinnerung daran ist, dass ich aus meinem Körper gegangen bin. Ich habe gesehen, wie ich selbst das Zimmer verlassen habe. Seither habe ich meine Gefühle abgespalten. Das wurde mein Überlebensmechanismus.

Mit welchem Gefühl verbinden Sie Ihre Kindheit?

Mit Trauer und ganz starker Schuld. Mir wurde ja stets vermittelt, dass ich das so will. Wir Kinder waren von Anfang an unterversorgt. Ich habe Demütigungen, Beschimpfungen und Schläge erlebt. Ich habe immer wieder gehört, ich sei dumm, anders, ein wertloses Miststück. Einmal musste ich zur Strafe im Keller essen, weil ich angeblich „fraß wie ein Schwein“. Ich hatte oft Hunger! Wenn ich den Welpen aus der Hundezucht Grießbrei mit Beefhack gebracht habe, habe ich mir manchmal schnell etwas davon in den Mund gestopft und mich dafür geschämt. Ich war irgendwann selbst davon überzeugt: Ich bin schuld daran, dass ich nicht geliebt werde. Irgendetwas muss an mir falsch sein.

Und der Missbrauch? Wer war der Täter?

Mein Vater! Noch heute höre ich seine Stimme, wie er ruft: „ Stefanie! Mir ist kalt.“ Dann musste ich ihm die Wärmflasche bringen – und mich gleich mit. Oder er kam nachts in mein Bett. Als ich noch klein genug war, hat er mich auch zu Männern in Kiel gebracht, die gleichgesinnt waren. Da hat er mich abgegeben – ohne Gnade. Es machte ja keinen Sinn, sich auf dem Weg dahin von seiner Hand loszureißen. Ich wusste: Du entkommst dem nicht, du musst das überleben, niemand hilft dir. Den Satz: „Halt still, sonst tut es weh“, höre ich heute noch nachts. Und kann noch fühlen, wie ich bei einigen Praktiken fast erstickt bin. Und dann bekam ich bei den widerwärtigsten Handlungen zu hören: „So machst du das richtig“ – dieses Lob ekelt mich bis heute an.

Hat die Umgebung nichts mitbekommen?

Das weiß ich nicht. Meine Eltern waren angesehen. Wir wurden von unserem strengen Vater manipuliert zu gehorchen. Auffälligkeiten gab es dennoch genug. Doch, ich denke, es hätte jeder Erwachsene mitbekommen müssen, wenn er gewollt hätte. Ich selbst habe mich total ohnmächtig gefühlt. Ich musste aushalten, um irgendwie zu überleben, aber innen drin war ich schon damals ein zerstörter Mensch.

Wie lang ging der Missbrauch?

Bis ich mich mit 16 Jahren gewehrt habe. Das war ein mutiger und schwerer Schritt. Aber das bedeutete auch, dass ich die Familie verlassen musste, weil mein Vater ab dem Zeitpunkt besonders brutal zu mir war, damit ich nichts verrate. Das können Jüngere nicht. Meine Schwester konnte sich leider erst später dem Missbrauch entziehen.

Sie haben dann eine Ausbildung gemacht, haben früh geheiratet und entgegen allen ärztlichen Prognosen nach einigen Jahren ein Kind bekommen. Wann war Ihnen klar, dass Sie Hilfe brauchen?

Mein Sohn ist mein größtes Glück! Als ich nach meiner Scheidung allein mit ihm war, fiel mir auf, wie ich ihn durch meine Ängste, vor allem die vor Hunden, einschränkte. Also dachte ich, ich muss etwas gegen diese Hundephobie tun. Aber erst, als ich bei einem Arzttermin einen Totalzusammenbruch hatte und danach nichts mehr konnte, war plötzlich alles wieder da. Irgendetwas hat wie ein Trigger gewirkt und alles Verdrängte wieder ins Bewusstsein gespült. Ich habe drei Monate lang im Bett gelegen, musste alles neu lernen, hatte extreme Schmerzen ohne jeden klinischen Befund, kam in die Psychosomatische Klinik. Ich wollte nicht mehr leben.

Sie sind dann über Umwege nach Rickling in Behandlung gekommen. Dort sind Sie immer noch mehrmals in der Woche. Wie sieht Ihr Leben heute aus?Ich lebe mit komplexer Traumatisierung, einer Posttraumatischen Belastungsstörung, einer dissoziativen Identitätsstörung und schlimmer Angsterkrankung. Depressive Phasen packen mich immer wieder. Ich habe starke Phobien und Zwänge entwickelt. Am schlimmsten ist die Angst in der Nacht. Da stand ich schon stundenlang mit dem Schlüssel an der Tür, um zu kontrollieren, ob jemand von außen kommt. Nachts allein zu sein, geht nicht ohne Todesangst. Ich bin schrecklich anstrengend. Es ist schwer, mich auszuhalten. Ich kann nicht mit Liebe umgehen, weil ich überzeugt bin, ich habe sie nicht verdient. Mein Leben ist sehr kompliziert und findet in einem imaginären Käfig statt. Durch meine Hundephobie verlasse ich nicht allein meine Wohnung. Ich werde immer psychisch krank bleiben.

Sind die Täter zur Rechenschaft gezogen worden?

Nein! Als die Erinnerung zurückkam, habe ich sofort den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen. Bei Familienfeiern war ich dann sozusagen ausgeladen. Er konnte dabei sein, ich nicht. Obwohl es alle wussten, war er ihnen noch wichtig. Ich wollte ihn anzeigen, aber die Taten waren verjährt. Inzwischen ist mein Vater gestorben. Auf seiner Beerdigung wurden wir in der Trauerrede indirekt angegriffen, dass wir uns vom liebenden Vater abgewandt hätten. Gut, dass ich nicht dabei war! Heute hören wir, wir sollen die Vergangenheit ruhen lassen. „Ist schon alles so lange her. Nun ist auch mal gut.“ Aber die Täter sollen keine Macht mehr über uns haben, darum rede ich mittlerweile offen über meine Kindheit.

Was hätte Ihnen als Kind geholfen?

Mut. Und die Gewissheit, dass mutige und aufmerksame, erwachsene Menschen an meiner Seite sind, die mir helfen.

Was fordern Sie?

Ich möchte härtere Strafen. Missbrauch darf nicht verjähren! Die Gesellschaft meidet meist die Opfer und nicht die Täter. Ich finde keine Erklärung dafür. Die Täter sind geschützt, und das gibt ihnen so viel Macht. An alle Erwachsenen da draußen: Achtet auf die Kinder! Schaut nicht weg! Wenn die Eltern versagen, dann müsst ihr eintreten. Denn Missbrauch kann töten. Die Seele wird nahezu ermordet. Was ich erlitten habe, kann ich nicht mehr ändern. Aber ich will allen Missbrauchten sagen: Ihr habt keine Schuld und dürft Euch Hilfe suchen!

Wie geht es für Sie weiter?

Ich sehe kleine Fortschritte. Die psychiatrische Behandlung hilft mir auf jeden Fall. Lange habe ich mich noch nicht einmal getraut, ein Messer in die Hand zu nehmen. Jetzt nutze ich es und bearbeite Holz damit. Die Bildhauerei bedeutet mir alles. Und sie gibt mir zum ersten Mal Anerkennung, weil Menschen kommen und meine Werke anschauen. Auch wenn ich es nicht fühlen kann.

