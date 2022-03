Kiel

Keine krankhafte seelische Störung attestierte der psychiatrische Sachverständige im Dänischenhagen-Prozess dem mutmaßlichen Dreifachmörder Hartmut F. am siebten Prozesstag. Der Angeklagte ist aus seiner Sicht voll schuldfähig. Die aus dem Fernsehen bekannte Kriminalpsychologin Lydia Benecke ordnet das Gutachten im Interview ein.

Der Sachverständige hat bei Hartmut F. narzisstische Persönlichkeitsanteile erkannt. Ist das ein Merkmal, was häufig bei Menschen vorkommt, die den Ex-Partner töten?

Lydia Benecke: Ja, eine in diesem Rahmen typische Konstellation ist die, dass ein Mann die Trennung seiner Partnerin nicht akzeptieren will, da er seinen Selbstwert und seine Selbstdefinition stark an dem Bestehen der Partnerschaft festmacht. Die Trennung empfindet er dann als extreme Selbstwerterschütterung, was mit einer zunehmenden Fixierung auf die Ex-Partnerin einhergeht. Dies kann sich – wie im vorliegenden Fall – in Form von Stalkingverhalten und Drohungen zeigen.

Die starke Kränkungsempfindung und mit dieser einhergehende Wut – deren Ausmaß häufig mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur zusammenhängt – kann nochmals verstärkt werden, wenn der Mann erkennt, dass die Trennung tatsächlich endgültig ist. Diese Erkenntnis kann beispielsweise durch die Information, dass die Frau einen potenziellen oder tatsächlichen neuen Partner hat, erfolgen. Auch dieser Aspekt findet sich im vorliegenden Fall wieder.

Laut Gutachter sehen wir in weiten Teilen eine klassische Dynamik eines Intimizids: Zunächst gab es eine Ehe, die sich destabilisierte, bis hin zur Erschütterung der Selbstdefinition des Mannes durch die Trennung. Um diese Situation aufzulösen, könne eine Person in einer affektiven oder einer kognitiven Handlung töten. Bei Hartmut F. habe es aber keinen „Bruch in der Handlung“ gegeben, was gegen eine affektive Tat spreche. Welche Merkmale müssten dafür denn erfüllt werden?

Es ist essenziell bei einer Affekttat, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen einer subjektiv vom Täter als Provokation empfundenen Situation, der dadurch ausgelösten emotional starken Erregung und der sofort in diesem Zusammenhang erfolgten Gewalttat. Die Tat läuft also sehr abrupt und spontan ab. Sie ist die unmittelbare Reaktion auf eine subjektiv wahrgenommene Provokation. Im Anschluss an eine Affekttat setzt unmittelbar eine schwere Erschütterung des Täters ein, der überrascht über seine gewalttätige Reaktion ist.

Der Gutachter war vielmehr der Ansicht, dass der Tatablauf „normal-psychologisch“ organisiert wirkt und Hartmut F. die Situationen eigenhändig „konstelliert“ habe. Das heißt, der Angeklagte wusste, was er tut?

So kann man das verstehen. Der mutmaßliche Täter fährt seiner Ex-Partnerin an diesem Morgen bewusst hinterher. Dadurch erzeugt er die Situation aktiv. Zuvor hat er selbst Waffen in sein Auto gebracht. Er will die Frau angesprochen haben, und er weiß auch, vor wessen Haus er sich befindet, weil er dies durch seine Überwachungsmaßnahmen bereits früher in Erfahrung brachte. Es ist also keine Überraschung, auf wen er trifft.

Auch die Gestaltung des Tatablaufs spricht gegen eine Affekttat, weil wir ein länger hingezogenes, komplexes Tatgeschehen in unterschiedlichen Etappen sehen. Dem diskutierten Tatgeschehen zufolge schießt er nicht nur auf seine Ex-Partnerin und ihren Begleiter, sondern fährt gezielt noch an einen anderen Ort, wo er auf einen weiteren Menschen in einer völlig anderen Situation schießt. In seiner Darstellung will er zweimal aus unterschiedlichen Gründen zu seiner eigenen völligen Überraschung Menschen getötet haben. Das erscheint in dieser Form wenig plausibel.

Was bedeutet es, wenn der Gutachter sagt, das Selbstbild des mutmaßlichen Mörders verhindere einen „realitätsgerechten Blick“ auf die Taten und die Motivation zu diesen?

Das ist sehr typisch. Ich arbeite seit über einem Jahrzehnt in einer JVA mit Männern, die aus unterschiedlichen Gründen Tötungsdelikte begangen haben. Viele von ihnen haben sich vorher nicht als jemanden wahrgenommen, der ein Tötungsdelikt begehen könnte. Sie sind im Nachgang verwirrt und erstaunt darüber, dass sie so etwas getan haben. Sie müssen für sich eine Erklärung finden. Deswegen gibt es psychische Mechanismen, die solchen Menschen helfen, mit sich selbst weiterzuleben. Sie greifen auf automatisch entstehende Rechtfertigungsstrategien zurück, warum sie „eigentlich“ nicht „so“ sind. Das ist angenehmer für sie und entlastend.

In ihrem Kopf kommen sie auf viele Erklärungen, warum unglückliche Umstände, Zufälle und Dinge, für die sie gar nichts können, etwas in ihnen ausgelöst haben, was eigentlich zu ihrem Selbstbild gar nicht passen will. Wenn man diesen Menschen zuhört, ist es daher oft schwer zu sagen, ob und wenn ja welche Aussagen bewusst erfunden werden, um sich vor anderen zu entlasten, und welche Rechtfertigungen die Person vorträgt, weil sie diese selbst zu glauben begonnen hat.