Von Kristiane Backheuer

Watasenia scintillans Diese Tintenfisch-Dame weiß, auf sich aufmerksam zu machen: Um potenzielle Partner anzulocken oder Rivalen in die Flucht zu schlagen, senden Leuchtkalmare der Art Watasenia scintillans mit den Spitzen ihrer Arme blaue Lichtsignale aus. Auch ihre Unterseiten sind von Hunderten winziger Leuchtorgane übersät. Der blinkende Bauch verringert den Schatten gegen die Wasseroberfläche und täuscht Größe vor. Die Augen der Leuchtkalmare sind so weit ausgebildet, dass sie Muster und Farben erkennen können. Normalerweise leben diese Tiere in den Gewässern rund um Japan in etwa 600 Metern Tiefe. Aber wenn sie sich nach der Paarung zur Eiablage in der Bucht von Toyama treffen, werden sie von Meeresströmungen an die Oberfläche befördert. Wassertiefe: 30 bis 700 Meter Körpergröße: bis 15 Zentimeter Quelle: Solvin Zankl