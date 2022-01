Kiel

Fast täglich neue Rekordwerte bei den Inzidenzen, doch die Zahlen der Corona-Patienten in Schleswig-Holsteins Kliniken sind noch erstaunlich stabil: Aktuell werden 255 Menschen stationär behandelt, 58 von ihnen intensivmedizinisch, 41 werden invasiv beatmet. Das sind deutlich weniger als vor einem Jahr. Omikron zeigt offenbar bislang häufiger milde Verläufe als frühere Corona-Varianten.

Hinzu kommt: Nicht jeder, der als Corona-Patient gezählt wird, ist wegen der Infektion ins Krankenhaus gekommen. Immer wieder werden positive Befunde erst durch den Routinetest bei der Aufnahme festgestellt. Eine Corona-Infektion kann daher auch als Zufallsbefund in der Akte eines Patienten stehen, der wegen eines Beinbruchs in Krankenhaus gekommen ist.

Zahlen werden nicht aufgeschlüsselt

Offiziell aufgeschlüsselt werden diese Zahlen in der Regel aber nicht. Auch in der Hospitalisierungsrate des Robert-Koch-Instituts (RKI) gibt es darüber keinen Aufschluss.

Das Städtische Krankenhaus Kiel schätzt, „dass 80 Prozent der Corona-Patienten wegen der Corona-Erkrankung im Krankenhaus liegen, die anderen wegen anderer Erkrankungen und Verletzungen“, erklärte ein Sprecher der Landeshauptstadt auf Anfrage. Nach seinen Angaben sind in Kiel derzeit insgesamt 35 Personen wegen und mit Corona im Krankenhaus, zehn von ihnen auf Intensivstationen. Anders der Kreis Plön. Er gibt die Zahlen getrennt heraus. Demnach gab es am Donnerstag drei Fälle „aktiver Hospitalisationen“ mit Covid und fünf Fälle wegen Covid.

Städtisches Krankenhaus Kiel und UKSH „meistern die Herausforderungen“

Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken wies darauf hin, dass die Krankenhäuser nicht verpflichtet seien, getrennte Listen zu führen. Entscheidender sei, dass die Kliniken nach wie vor in der Lage seien, alle Patienten zu behandeln. Sowohl das Städtische Krankenhaus als auch das UKSH als Schwerpunktkrankenhäuser in der Region könnten die Herausforderungen meistern, „wenn auch nicht mit Leichtigkeit“.

Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist zehnmal höher als vor einem Jahr

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit bei über 650, in Kiel sogar bei fast 830 und damit zehnmal höher als vor einem Jahr. Im Krankenhaus war die Lage trotz der vergleichsweise niedrigen Inzidenzen vor einem Jahr wesentlich angespannter. Landesweit wurden am Stichtag 12. Januar 362 Corona-Patienten gezählt, darunter 74 auf Intensivstationen und 49 in Beatmung.

ist Omikron also weniger gefährlich? Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, erklärte der Kieler UKSH-Infektiologe Prof. Helmut Fickenscher. Auch wenn die Bedrohung durch Corona durch den großen Anteil an geimpften Menschen nicht mehr so schlimm sei wie noch vor einem Jahr müsse man die Lage engmaschig beobachten: „Die weitere Entwicklung der Omikron-Welle ist unberechenbar“, sagt er. So seien die Hochbetagten in Schleswig-Holstein bisher sehr wenig von der neuen Welle betroffen. „Natürlich gibt es aber die Gefahr größerer Ausbrüche auch in dieser Altersgruppe. Und da wir wissen, dass die Impfung bei älteren Menschen weniger zuverlässig wirkt, können wir jetzt noch keine klare Aussage über mögliche schwere Krankheitsverläufe treffen“, betonte Fickenscher. „Eine Verharmlosung ist unbedingt zu vermeiden.“