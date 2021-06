Schleswig-Holsteins Inzidenz ist im Sinkflug: Am Montag belief sich der Wert auf elf - eine Woche zuvor waren es noch 17,6. Knackt das Land zwischen den Meeren in dieser Woche die Zehnergrenze und der Inzidenzwert wird einstellig? Was bedeutet das für Geburtstage, Grillfeste und Co.?