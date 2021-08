Inzidenz bei Ungeimpften in Schleswig-Holstein dramatisch erhöht

Lübeck/Kiel

Erstmals hat das Gesundheitsministerium in Kiel am Freitag getrennte Sieben-Tages-Inzidenzwerte für Geimpfte und Ungeimpfte im Land vorgelegt. Der Stand bei den Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen war am Donnerstag (26. August): 8,8 für Geimpfte und 104,2 für Nicht-Geimpfte. Landesweit betrug die Gesamtinzidenz für alle Personen 47,3.

Das Land beruft sich dabei auf die Landesmeldestelle als Quelle. „Die Fälle stammen aus den Meldungen der Gesundheitsämter. Die Bezugsgröße stammt aus der Impfsurveillance des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts“, teilt Ministeriumssprecher Christian Kohl mit.

Begründung für 2G-Modell

Die Stadt Hamburg hatte am Dienstag ähnliche Zahlen für die Hansestadt vorgelegt. Bürgermeister Peter Tschentscher begründet mit der unterschiedlichen Infektionsdynamik bei Geimpften und nicht Geimpften die Einführung des 2G-Modells, bei dem nur Geimpfte und Genesene Einlass in Restaurants, Theatern und Kinos erhalten sollen. In Schleswig-Holstein gilt bislang das 3G-Modell, das auch Getestete nicht ausschließt.

Meiste Fälle bei unter 17-Jährigen

Welchen Einfluss die Impfung hat, belegen auch neue Zahlen, die die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) jetzt vorlegt. Demnach infizieren sich vor allem ungeimpfte Kinder und Jugendliche. Mit Stand von Mittwoch gab es landesweit 444 Infizierte in der Altersgruppe der Kinder bis elf Jahre, bei den 12- bis 17-Jährigen waren 310 infiziert, bei den 18- bis 25-Jährigen 290. Mit zunehmendem Alter nehmen die Infektionszahlen drastisch ab. So sind es bei den 56- bis 60-Jährigen nur noch 64 Fälle, bei den 61- bis 65-Jährigen 33. „Das sind die positiv gemeldeten Fälle aller Personen, die in Quarantäne sind“, erläutert Marco Dethlefsen von der KVSH.

Kinder und Jugendliche schützen

„Kinder und Jugendliche sind durch die Pandemie bereits extrem belastet worden. Auch wenn sie selten schwer erkranken, kann ihnen durch die Impfung ein volles Schuljahr ermöglicht und weitere soziale Isolierung vermieden werden,“ merkt die Vorstandsvorsitzende der KVSH, Monika Schliffke, an. „Wir schützen die Kinder am besten durch die Impfung der Erwachsenen und Jugendlichen in ihrem Umfeld.“ Etwa die Hälfte der Infizierten entwickele ein Krankheitsbild, das einer Überwachung durch ihre Haus- oder Kinderärzte bedürfe.

Die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) als Verband aller Krankenhausträger in Schleswig-Holstein schließe sich dieser Einschätzung ausdrücklich an, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. „Im Kampf gegen das Virus ist die Impfung unsere wirkungsvollste Waffe“, erläutert der Geschäftsführer der KGSH, Patrick Reimund.

Politiker setzen auf Impfung

Das ist auch der Tenor bei Landespolitikern. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) rät, auch Angebote der Auffrischungs-Impfung anzunehmen. „Dabei können auch Angehörige helfen. „Helfen und begleiten Sie Eltern, Großeltern oder Freunde, wenn diese Unterstützung brauchen können.“

Geimpfte seien ungeschützt, unterstreicht Hans-Ninrich Neve von der CDU-Landtagsfraktion. Wer sich impfen lasse, zeige Solidarität, auch gegenüber jenen, die sich nicht impfen lassen könnten. „Wir versuchen, mit den Impfteams dort hinzugehen, wo die Menschen sind.“

„Die weit auseinander liegenden Inzidenzen sind das beste Argument für eine Impfung“, betont auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli. „Das gilt, auch wenn die Zahlen natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, weil Geimpfte sich vermutlich seltener testen lassen als Ungeimpfte.“ Wenn im Oktober Tests kostenpflichtig würden, werde für freiwillig Ungeimpfte auch jeder Restaurant- oder Kinobesuch teurer. „Die Landesregierung muss sich darum so schnell wie möglich mit den Betroffenen aus dem Veranstaltungs- und Kulturbereich sowie der Gastronomie an einen Tisch setzten, um ein gemeinsames Szenario für diesen Zeitpunkt zu besprechen.“

Von Marcus Stöcklin