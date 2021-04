Die Corona-Lage in Schleswig-Holstein entspannt sich weiter: Nachdem erst am Mittwoch beschlossen worden war, dass in drei Kreisen die Notbremse greift, sind die Sieben-Tage-Inzidenzen überall auf unter 100 gesunken. Für das gesamte Land beträgt sie 63,9 und liegt damit weit unter dem Bundesschnitt.