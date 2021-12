​Inzidenz in Schleswig-Holstein nun höher als in Bayern

Kiel

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat einen großen Sprung nach oben gemacht. Am Mittwoch wurden 181,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemessen, einen Tag zuvor waren es noch 160,6. Damit ist Schleswig-Holstein nicht mehr Primus – die Inzidenz liegt nun sogar höher als in Bayern.

Insgesamt fünf Bundesländer weisen inzwischen geringere Werte auf. „Ein großer Teil des Anstiegs in Schleswig-Holstein ist auf lokale Ausbruchsgeschehen zurückzuführen“, sagt Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Deshalb halte er die Entwicklung „nicht für so bedrohlich“.

Disco „Joy“ in Henstedt-Ulzburg: Sieben weitere Omikron-Fälle

Tatsächlich hatten vor und über Weihnachten einige Veranstaltungen trotz strenger Auflagen für Infektionen gesorgt. Wie in dieser Woche bekannt wurde, war bei einem Gast der Diskothek „Joy“ in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Er hatte dort am 24. und 25. Dezember gefeiert.

Die 820 weiteren Besucher müssen deshalb nun für 14 Tage in Quarantäne bleiben. Bei sieben von ihnen wurde inzwischen ebenfalls eine Omikron-Infektion festgestellt. Dabei wird es laut Fickenscher nicht bleiben. „Ich gehe davon aus, dass sich ein erheblicher Prozentsatz der Joy-Besucher infiziert hat“, sagt der Virologe. Grund ist, dass Omikron ansteckender sei als die Delta-Variante und die Menschen keine Masken trugen. Die Pflicht dazu war erst am 28. Dezember eingeführt worden.

Lesen Sie auch Henstedt-Ulzburg: Mehr als 800 Disko-Besucher müssen in Quarantäne

Wie stark sich das Virus in der Disco verbreitet habe, hänge von unterschiedlichen Faktoren ab, etwa von der raumlufttechnischen Anlage. Auch in einem Club in Kampen auf Sylt wurden nach einer Veranstaltung an Weihnachten mit bis zu 120 Teilnehmern bis Mittwoch zwölf Infektionen nachgewiesen. Ob es sich um die Omikron-Variante handele, werde noch untersucht, so eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland.

Corona-Infektionen bei Veranstaltungen in Meldorf und Trittau

In Dithmarschen gab es nach Angaben des Kreises bei einer Tanzveranstaltung mit rund 900 Menschen in Meldorf am 18. Dezember mehrere Infektionen. Zudem soll es im „Fun-Park“ in Trittau ebenfalls zu Ansteckungen gekommen sein. All das habe zuletzt zum Anstieg der Inzidenz geführt.

Mit „großer Skepsis“ beobachte Fickenscher hingegen die rapide sinkenden Inzidenzen im Südosten der Republik. In Bayern etwa herrschten Ende November noch Inzidenzen von rund 680. Mehrere Corona-Patienten wurden wegen drohender Überlastung der Intensivstationen in Kliniken nach Schleswig-Holstein verlegt.

Lesen Sie auch Corona-Variante: Bereits mehr Omikron als Delta in Schleswig-Holstein

Nun werden für Bayern weniger als 180 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ausgewiesen. „Es ist erstaunlich, wie stark die Kurven in diesen Bundesländern abgefallen sind“, so Fickenscher.

Mehr als 1000 Omikron-Fälle in Schleswig-Holstein

Er gehe davon aus, dass die Daten dort durch weniger Tests und Meldeverzögerungen über die Feiertage stärker beeinflusst seien als in Schleswig-Holstein, wo in den täglichen Fallzahlen eine „deutlichere Aktivität“ festzustellen sei. Die Zahl der registrierten Omikron-Fälle im nördlichsten Bundesland habe die Marke von 1000 überschritten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die starke Verbreitung führt Fickenscher vor allem auf die Nähe zu Hamburg zurück. „Omikron hat früh Eingang in die Partyszene dort gefunden.“ Dazu passe, dass der Altersschwerpunkt der Infizierten in der Gruppe der 20- bis 30-Jährigen liege.