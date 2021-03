Flensburg

Den 23. Januar 2021 wird Simone Lange nicht vergessen: An diesem Sonnabend klettert die Sieben-Tage-Inzidenz in Flensburg trotz Lockdown auf 203. Der Oberbürgermeisterin ist klar: Jetzt müssen die Zügel in der Pandemiebekämpfung weiter angezogen werden. Zunächst greift Lange zum milden Mittel und verhängt eine verschärfte Maskenpflicht. Und vielleicht hätte das Monate zuvor noch gereicht.

Doch inzwischen macht sich die britische Mutante B.1.1.7 in der Grenzstadt breit, und nachdem die Inzidenz zunächst sinkt, klettert sie am 17. Februar wieder auf 193. Gleichzeitig schlagen die Krankenhäuser Alarm: Die britische Virus-Variante ist nicht nur ansteckender, sondern verursacht auch bei jüngeren Menschen schwere Verläufe bis hin zur invasiven Beatmung. Die Oberbürgermeisterin zieht die Reißleine.

Kontaktsperre und Ausgangssperre

In enger Absprache mit dem Land verhängt sie einen rigorosen Kurs. Zu diesem Zeitpunkt hat sich das Virus bereits diffus ausgebreitet – in Familien, an Arbeitsplätzen, bei illegalen Feiern.

Simone Lange verlangt ihren Bürger ab dem 19. Februar viel ab: Sie dürfen sich nur noch mit Personen aus dem eigenen Haushalt treffen – drinnen wie draußen. Singlehaushalte dürfen aber einen festen Außenkontakt haben, um nicht zu vereinsamen. Einkäufe darf man nur noch allein erledigen. Und von 21 bis fünf Uhr gilt eine Ausgangssperre.

Die Jagd nach dem Virus verlangt viel ab

Doch das ist nicht alles. Hinter den Kulissen wird die Nachverfolgung der Infektionen massiv intensiviert. Wurden vorher kurze Begegnungen, vor allem wenn Masken getragen wurden, nicht als Risiko eingestuft, werden nur auch solche Kontakte nachverfolgt. „Ein riesiger Aufwand, der sich nur stemmen ließ, weil Bundeswehrangehörige, vorübergehend drei Scouts vom Robert Koch-Institut und viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen im Gesundheitsamt mithalfen“, erinnert sich Stadtsprecher Clemens Teschendorf, „allen war klar: Wir müssen dem Virus so nah wie möglich auf den Fersen sein.“

Deshalb wird konsequent auf Cluster-Quarantäne gesetzt: Musste zuvor nur das infizierte Familienmitglied in Quarantäne, sind es jetzt alle im Haushalt. Auch Betrieben und Gemeinschaftseinrichtungen werden bei Infektionen sofort komplett unter Quarantäne gestellt.

Bundesweiter Vorreiter bei Schnelltests

„In einer Flüchtlingsunterkunft mit 145 Personen gab es sechs Infektionen. Auch da wurde die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt und das war gut so. Bei den Tests haben wir dann weitere 14 Infektionen entdeckt“, sagt Teschendorf. Ohne die Quarantäne hätte diese Personen das Virus ungehindert weiterverbreiten können.

Bundesweiter Vorreiter ist Flensburg bei den kostenlosen Schnelltests für Jedermann. Drei Wochen vor dem offiziellen Teststart und auch noch vor dem oft zitierten Freiburg, richtet Flensburg zwei Testzentren ein. Jeder 100. Test fällt positiv aus, wird sofort mit einer PCR überprüft, das Gesundheitsamt informiert, Quarantäne angeordnet.

Anreize schaffen: Der Trick mit dem Friseur

„Ein Prozent hört sich wenig an. Aber jede entdeckte Infektion verhindert einen größeren Ausbruch“, betont der Pressesprecher. Und Flensburg kann die Zahl von zunächst täglich 700 Tests mit einem besonderen Angebot auf 1100 steigern: Wer sich kostenlos testen lässt, bekommt einen Termin beim Friseur, obwohl die Friseure in der Stadt offiziell noch nicht öffnen dürfen.

Britische Variante weiter auf dem Vormarsch

Und heute? Mit dem Absinken der Inzidenz sind auch die Maßnahmen längst schrittweise zurückgenommen worden. Doch wie überall im Land steigen nun auch in Flensburg die Neuinfektionen wieder. Mit einer Inzidenz von 74 ist die Stadt aber weit weg von der 193, die den strikten Kurs an der Förde ausgelöst hat. Dennoch gelten ab Montag auch hier neue Einschränkungen in Einzelhandel und Schulen. Der Erfolg bleibt also fragil: Bei fast allen Neuinfektionen handelt es sich inzwischen um die britische Variante.