Kiel

Die Inzidenz für Schleswig-Holstein steigt auf 5,6 und liegt somit über dem Wert der Vorwoche (4,1). Am Mittwoch zählten die Städte und Kreise im Land 48 neue Corona-Infektionen. Zuletzt gab es ähnlich viele Neuinfektionen Anfang Juni.

Die Infektionsquellen für die neuen Corona-Fälle sind unterschiedlich, teilt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Als Beispiel führt er Neumünster an, hier seien die Infektionsquellen bei Reiserückkehrern, aber auch in Familien und anderen Umgebungen zu finden. Neumünster hat laut Robert-Koch-Institut derzeit die landesweit höchste Inzidenz, sie liegt bei 21,2. Damit gehört Neumünster auch bundesweit zu den Spitzenreitern.

In Kiel geht rund die Hälfte der Neuinfektionen auf Reiserückkehrer zurück

Auch in Kiel (Inzidenz: 6,9) tragen nicht allein die Reiserückkehrer zum Infektionsgeschehen bei. Rund die Hälfte aller Neuinfektionen gehe auf sie zurück, teilt der Gesundheitsdezernent der Landeshauptstadt, Gerwin Stöcken, mit.

In den vergangenen Tagen waren Befürchtungen laut geworden, dass Reiserückkehrer aus Dänemark zum Anstieg der Coronafälle in Schleswig-Holstein beitragen könnten. Die Inzidenz in dem beliebten Urlaubsland war zuletzt wieder stark gestiegen und liegt mittlerweile bei 87 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.