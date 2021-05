Kiel

Möglich wird das durch eine landesweit niedrige Sieben-Tage-Inzidenz von 30,3. Im Bundesdurchschnitt lag sie am Freitag bei 67.

Das Kabinett berücksichtige die Erkenntnisse aus dem aktuellen Infektionsgeschehen „fortlaufend“, betonte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. „Eine Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel ist derzeit nicht vorgesehen.“

Niedersachsens Landesregierung hatte in Kreisen mit stabilen Inzidenzwerten unter 35 bereits für Dienstag nach Pfingsten eine Aufhebung der Maskenpflicht in Geschäften erwogen. Nach massiver Kritik von Bundesregierung und Robert-Koch-Institut ruderte Hannover am Nachmittag zurück.

Auch in Kiel hatten Landespolitiker Bedenken geäußert. „Ich bin sehr für möglichst weitgehende Öffnungsschritte in möglichst vielen Bereichen“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch. „Aber die Maskenpflicht als mildestes Mittel, das wir zur Bekämpfung dieser Pandemie haben, sollten wir als Letztes aufheben.“

Ähnlich äußerten sich Vertreter der anderen Fraktionen. Einzig die FDP signalisierte Unterstützung. „Man wird prüfen müssen, inwieweit durch das Abstandsgebot ausreichend Infektionsschutz besteht“, sagte der Rechtspolitiker Jan Marcus Rossa. „Wenn wir die Masken nicht mehr brauchen, weil sie keinen wesentlichen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben, wäre die Pflicht sofort aufzuheben.“

Massive Verstöße gegen Corona-Regeln auf Sylt und Föhr

Erstmals greift in 95 Städten und Gemeinden wieder die Bäderregelung: Geschäfte dürfen auch sonntags öffnen. Die Verordnung dient dazu, dass sich vor allem Touristen Vorräte beschaffen können. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) mahnte die Bürgerinnen und Bürger allerdings, weiterhin die Schutzmaßnahmen zu befolgen. „Wir alle – das gilt für Einheimische wie für Gäste gleichermaßen – dürfen angesichts sinkender Infektionszahlen jetzt nicht leichtsinnig werden.“

Zuletzt waren vor allem auf Sylt und Föhr massive Verstöße in der Gastronomie gemeldet worden. „Unsere Polizei wird über Pfingsten ihre Präsenz auf den Straßen um 450 Beamtinnen und Beamte verstärken“, sagte die Ministerin.

Am Freitagabend teilte die Staatskanzlei mit, dass die 50er-Regel nach Pfingsten entfällt. Wichtigste Änderung: Kunden müssen dann in den Geschäften nicht mehr ihre Kontaktdaten hinterlassen, solange die Inzidenz unter 100 liegt.