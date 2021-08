Kiel

In Schleswig-Holstein soll es trotz steigender Corona-Zahlen keine erneute Schließung von Kitas, Schulen, Restaurants oder Geschäften geben. Das betonte Regierungssprecher Peter Höver. Denkbar sei bei höheren Inzidenzwerten allenfalls, die Hygieneregeln und damit etwa die Masken- und Testpflicht wieder zu verschärfen.

Die Regierung hatte die Corona-Regeln erst Ende Juli gelockert, weil die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 und dann sogar unter 25 Fälle je 100.000 Menschen gesunken war. Am Wochenende klettere der landesweite Wert aber auf 23,7. In den vier kreisfreien Städten (Kiel, Lübeck, Flensburg, Neumünster) sowie in den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Steinburg lagen die Sieben-Tage Werte schon bei mehr als 25 – in Neumünster mittlerweile bei über 45. Und die Tendenz ist steigend.

Bundesnotbremse ist ausgelaufen

Selbst bei weitaus höheren Inzidenzwerten muss nach geltendem Recht allerdings kein neuer Lockdown erfolgen. „Es gibt derzeit weder auf Landes- noch auf Bundesebene einen Inzidenz-Automatismus“, bekräftigte ein Sprecher des Sozialministeriums.

Alle Regelungen, darunter die Bundesnotbremse (ab einem Wert von 100), seien ausgelaufen. Höver begründete die Zuversicht der Regierung vor allem mit der hohen Impfquote. Sie ist verantwortlich dafür, dass den Krankenhäusern trotz der wieder aufflammenden Pandemie derzeit kein Kollaps droht.

Angesichts der neuen Lage wollen die Regierungschefs der Länder am 10. August auch darüber beraten, welche Bedeutung die Inzidenzwerte noch haben und wie den steigenden Corona-Zahlen zu begegnen ist.

Von Ulf B. Christen