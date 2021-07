Inzidenz steigt: Wird Dänemark bald Risikogebiet?

Kiel

Bei Schleswig-Holsteins Nachbarn Dänemark steigen die Corona-Zahlen zurzeit stark an. Bereits vor einer Woche hat die Zahl der Neuinfektionen den kritischen Wert von 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen übersprungen, bis Mittwoch kletterte sie weiter auf 87.

Dänemark befindet sich mitten in der Urlaubssaison mit zahlreichen Gästen aus Schleswig-Holstein. Offen ist, ob das Land zum Risikogebiet erklärt wird – mit Folgen für die Rückkehrer.

Spanien erreicht Inzidenz von 288

Das Phänomen hoher Inzidenzen ist in vielen europäischen Ländern zu beobachten. Während Deutschland und insbesondere Schleswig-Holstein mit Inzidenzen von 7,1 und 5,0 am Mittwoch weiterhin gut dastehen, gehen die Zahlen in Urlaubsländern wie Spanien durch die Decke. Dort lag der Inzidenzwert bei 288, in Großbritannien bei 346 und in den Niederlanden bei 304.

Das versetzt auch die Bundesregierung in Sorge. „Wir hatten jetzt mehrere Tage, bei denen jeweils die Infektionszahl um 50 bis 55 Prozent höher als in der Vorwoche lag – das ist natürlich eine Entwicklung, die wir nicht gleichmütig betrachten können“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. „Der Blick in die Nachbarländer wie auch in die Niederlande, nach Spanien und Großbritannien, zeigt uns, wie schnell sich eine Situation wieder sehr verschärfen kann.“

Spanien war zuletzt als Risikogebiet mit Testpflichten eingestuft worden. Das verunsichere Touristen, wie Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef des Reiseveranstalters DER Touristik sagte. „Wenn man einmal von der formalen Einstufung als Risikogebiet absieht, gibt es eigentlich keine Veränderung der Reisebedingungen aus Sicht des Gastes“, so Burmester.

Schon zuvor musste für den Rückflug ein Test, Impfnachweis oder Genesungsnachweis vorgezeigt werden. Allerdings entstehe durch die Einstufung und Kommunikation darüber eine gewisse Verunsicherung. Da Spaniens Inzidenz über 200 liegt, droht eine weitere Hochstufung zum Hochinzidenzgebiet. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, müsste dann nach der Rückkehr nach Deutschland mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Dänemark übersprang Risikogebiet-Marke vor einer Woche

Der Anstieg in Dänemark könnte dafür sorgen, dass das Land zum Risikogebiet erklärt wird, weil es dort mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt. Wer dann zurückkehrt und weder geimpft noch genesen ist, muss wieder einen negativen Test vorweisen können.

Ob es soweit kommt, werde aber frühestens nach einer Woche eines stabilen Trends nach oben entschieden, hieß es aus dem Auswärtigen Amt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Auswirkungen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus im Nachbarland müssten abgewartet werden, so Prof. Helmut Fickenscher, Virologe am Uniklinikum in Kiel.

Er rechne jedoch durchaus damit, dass Reiserückkehrer aus Dänemark zum Infektionsgeschehen in Schleswig-Holstein beitragen werden, sagte er auf Nachfrage der Kieler Nachrichten. Die Inzidenz werde auch im nördlichsten Bundesland ansteigen – wie es in anderen Ländern bereits zu beobachten sei.