Kiel

Schleswig-Holsteins Einzelhändler blicken sorgenvoll auf die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein. Laut Stufenplan, auf den sich die Regierungschefs von Bund und Ländern am 3. März geeinigt hatten, dürfen sie ihre Läden nur bei einer sieben Tage lang stabilen Inzidenz unter 50 öffnen. Seit Sonntag ist dieser Schwellenwert in Schleswig-Holstein jedoch erstmals wieder überschritten: Am Montag lag er bei 50,9.

Die Landesregierung will angesichts der steigender Inzidenzwerte am Mittwoch erneut über das weitere Vorgehen beraten. „Die aktuellen Öffnungen gelten“, sagte Regierungssprecher Peter Höver am Montag zum Einzelhandel. Bloß wie lange noch? Dazu gab Peter Höver keine Prognosen ab.

Verbandssprecherin Petersen: "Am Einzelhandel kann es nicht liegen"

„Wir waren uns sehr bewusst, dass die landesweiten Inzidenzen nur knapp unter 50 lagen und die Lage rasch umschlagen kann“, sagte Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Laut Stufenplan ist bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 nur noch Terminshopping erlaubt – bei einem Kunden pro 40 Quadratmetern.

„Das wäre aber in den meisten Fällen wirtschaftlich nicht sinnvoll“, sagte Petersen. Sie forderte von der Landesregierung praktikable Lösungen – zumal die permanent geöffnete Lebensmittelbranche belege: „Am Einzelhandel kann es nicht liegen, dass die Zahlen wieder steigen.“

CDU-Fraktionschef Koch schlägt kreisweite Lösungen vor

Landespolitiker ringen darum, den Händlern Perspektiven zu erhalten. „Vorstellbar wäre, anstelle der landesweiten eine regionale Betrachtung vorzunehmen“, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Einschränkungen würden sich somit nur auf Kreise mit einer Inzidenz größer als 50 beziehen.

Auch solle das Prinzip "Click and Meet" so benutzerfreundlich wie möglich ausgestaltet werden, indem den Kunden eine Terminvereinbarung auch unmittelbar vor Betreten eines Geschäftes ermöglicht wird. „Darin sind wir uns bereits einig.“

Grüne sprechen von klaren Verabredungen

Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben betonte, wie hart man angesichts der Infektionsgefahren koalitionsintern über Öffnungsstrategien verhandelt habe. „Es gibt klare Verabredungen – in die eine wie auch die andere Richtung. Daran sollten wir uns halten.“

Schleswig-Holstein sollte sich weiterhin eng an den Stufenplan halten, den man mit den anderen Ländern verabredet habe. "So lange es eine bundeseinheitliche Linie gibt, ist das vernünftig."

Vogt (FDP): "Schwierige Phase", Stegner wirft Günther Populismus vor

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sprach von einer "schwierigen Phase mit viel zu geringen Impfstofflieferungen, erheblichem Lockdown-Frust und der weiteren Ausbreitung der britischen Mutante". Entscheidend werde sein, dass der Bund "endlich deutlich mehr Impfstoff organisiert".

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner erhob Vorwürfe. „Nun rächt sich, dass die Regierung aus populistischen Gründen den Fokus ihrer Kommunikation auf Öffnungen gelegt hat.“ Es sei die Aufgabe von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), die Bevölkerung auf erneute Einschränkungen vorzubereiten.

SSW: Inzidenzen genauer aufschlüsseln

Lars Harms, SSW-Chef im Landtag, warb dafür, sehr genau hinzuschauen, ob die steigenden Werte auf Infektionscluster zurückzuführen oder diffuser Natur seien. "Es kommt immer darauf an, dass unsere Gesundheitsbehörden in der Lage sind, das Geschehen nachzuverfolgen."

Solange das der Fall sei, spreche vieles dafür, die Geschäfte weiterhin offen zu halten. "Das Ganze ist eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens - nicht nur der Wirtschaft allgemein, sondern vor allem auch von Familien, die im Handel ihr Geld verdienen."