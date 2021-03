Zieht Schleswig-Holstein die Notbremse? Die Landesregierung will angesichts steigender Inzidenzwerte über das weitere Vorgehen beraten. „Die aktuellen Öffnungen gelten“, sagte Regierungssprecher Peter Höver am Montag zum Einzelhandel. Bloß, wie lange noch? Die Inzidenz im Land liegt derzeit bei 51,1.

Handel, Schulen und Co.

Handel, Schulen und Co. - Inzidenz über 51: Zieht Schleswig-Holstein die Notbremse?

Handel, Schulen und Co. - Inzidenz über 51: Zieht Schleswig-Holstein die Notbremse?

Von Christian Hiersemenzel