Kiel

Erstmals seit zwei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder über 50 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner gestiegen. Am Sonntag lag der Inzidenzwert bei 50,3, am Vortag betrug er noch 48,6. An den bisherigen Lockerungen soll sich jedoch vorerst nichts ändern.

Wie Regierungssprecher Peter Höver auf Nachfrage mitteilte, werden die bisherigen Öffnungsschritte in Schleswig-Holstein, die am vergangenen Mittwoch beschlossen worden waren, zunächst weiter gelten. Das bedeutet auch, dass der Einzelhandel geöffnet bleiben kann.

Öffnungsweg in Schleswig-Holstein unterscheidet sich von bundesweitem Stufenplan

„Wir beobachten die Entwicklung fortlaufend, und prüfen, ob sich etwas ändern muss“, so Höver. Damit bleibt Schleswig-Holstein bei seinem eigenen Öffnungsweg und nicht bei dem bundesweit geltenden Stufenplan, der unter anderem vorsieht, dass der Einzelhandel ab einer Inzidenz von über 50 nur mit einer vorherigen Terminvergabe Kunden in die Geschäfte lassen darf.

Auch an den Plänen, dass ab Montag in mehreren Kreisen und kreisfreien Städten wieder Schüler ab der Klasse 7 in den Wechselunterricht gehen können, ändert sich vorerst nichts. Ausnahmen bilden die Kreise, in denen eine hohe Inzidenz vorliegt.