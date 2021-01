Pinneberg/Flensburg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg am Sonntag laut Robert-Koch-Institut im Kreis Pinneberg auf 202,1 und in Flensburg auf 203. Die Stadt gibt jedoch für Sonntag eine Inzidenz von 194 und für den morgigen Montag von 182 an. Laut Christian Reimer, einem Sprecher der Stadt, liegt die Diskrepanz zwischen den Zahlen an einem Meldefehler.

„Wir freuen uns sehr, dass wir heute nur wenige Neuinfektionen festgestellt haben und unser Inzidenzwert dadurch wieder sinkt“, sagte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange. Aufgrund der Virusmutation müssten nicht nur alle Vorschriften eingehalten werden, sondern auch Kontakte unbedingt weiter eingeschränkt werden.

Die vielen Corona-Fälle der letzten Tage lassen sich laut Reimer zum Teil auf Reisebewegungen ausländischer Leiharbeiter, aber auch auf andere Personen zurückführen. Inwieweit die neue Virus-Variante Einfluss auf das aktuelle Infektionsgeschehen hatte, ist noch unklar.

An mehr Orten in Flensburg Maskenpflicht

In einer neuen Allgemeinverfügung, die bis zum 14. Februar gelten soll, legt die Stadt Flesnburg unter anderem für weitere Orte eine Maskenpflicht fest. Außerdem sollen Kontrollen verstärkt und Verstöße schneller geahndet werden.

Ob auch im Kreis Pinneberg Virusmutationen eine Rolle spielen, ist noch offen. Etwa 30 Prozent der Infektionen lassen sich auf mehrere Ausbruchsgeschehen in insgesamt elf Pflegeeinrichtungen in verschiedenen Städten und Gemeinden zurückführen, teilt der Kreis mit. Allerdings seien 70 Prozent der Neuinfektionen einem diffusen Infektionsgeschehen geschuldet.

Aufgrund des hohen Inzidenzwerts treten im Kreis ab heute verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft, das sieht auch die Landesverordnung bei Überschreiten der Grenze von einer 200er-Inzidenz vor. Die Maßnahmen sollen laut der Landrätin des Kreises, Elfi Heesch, bis 31. Januar gelten.

Verschärfte Einschränkungen für Menschen im Kreis Segeberg

„Mir ist bewusst, dass diese Maßnahmen einen weiteren Eingriff in die Freiheitsrechte für die Menschen im Kreis Pinneberg bedeuten“, so Heesch. Die Allgemeinverfügung des Kreises sieht unter anderem vor, dass pro Haushalt nur noch eine Person in den Einzelhandel oder auf den Wochenmarkt gehen darf. Auch ist in Pflegeheimen lediglich noch ein registrierter Besucher pro Bewohner zugelassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Inzidenzwert von 200 in Schleswig-Holstein überschritten wird. Laut aktueller Landesverordnung sollen in einem solchen Fall nach zehn Tagen weitere Corona-Maßnahmen greifen, dazu gehört die 15-Kilometer-Regel, mit der die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt wird. Im Kreis Pinneberg gilt sie aber zunächst nicht.

Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) war am Sonntag für ein Statement nicht zu erreichen. Doch ein Sprecher seines Ministeriums sagte: „Entscheidend für etwaige Maßnahmen ist die Bewertung, ob es sich um eine Viruszirkulation auf Bevölkerungsebene handelt oder bekannte Kontakte beziehungsweise eingrenzbare Übertragungen mit der Inzidenz verbunden sind.“