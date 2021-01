Pinneberg/Flensburg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg am Sonnabend im Kreis Pinneberg auf 202,1 und in Flensburg auf 203,0. Das geht aus Daten des Landes hervor.

Damit drohen laut Corona-Landesverordnung verschärfte Maßnahmen. So können ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 können Kreise und Kommunen die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer um den Wohnort einschränken.

Anzeige

In Flensburg könnte die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden

Diese Regel steht in Flensburg offenbar kurz vor der Umsetzung, wie ein Sprecher der Stadt bestätigte. "Wir haben das Infektionsgeschehen der letzten Tage analysiert, dabei spielte das Reisegeschehen eine Rolle." Daher werde die Maßnahme, wie andere auch, aktuell mit dem Gesundheitsministerium des Landes abgestimmt. Sie könnte in Flensburg noch am Sonntag oder am Montag in Kraft treten, so der Sprecher.

Lesen Sie auch:In welchen Kreisen droht eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit?

Auch der Kreis Pinneberg befindet sich in Gesprächen mit dem Ministerium, um das weitere Vorgehen zu klären.

Landesverordnung sieht bei einer Inzidenz von 200 verschärfte Maßnahmen vor

Überschreiten Kreise und Städte die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner, gibt es eine Reihe von möglichen Verschärfungen der Corona-Regeln. Dazu zählen laut Verordnung etwa Zugangsregelungen für Spielplätze oder auch, dass man nur noch einzeln einkaufen gehen darf.

Lesen Sie auch:Diese Corona-Regeln gelten ab Montag

Spätestens nach zehn Tagen sollen weitere Corona-Maßnahmen greifen, dazu gehört die 15-Kilometer-Regel. "Es gibt für diese Maßnahme aber keinen Automatismus", hatte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) am 11. Januar gesagt. Man werde im Einzelfall schauen, ob es ein isoliertes Ausbruchsgeschehen gebe oder das Virus breit in der Bevölkerung zirkuliere.

Mit dpa