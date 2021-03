Kiel

Der Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen dazugekommen sind – berechnet auf 100.000 Einwohner. Bei einem Inzidenz-Wert von 40 kann man also sagen: 40 von 100.000 Einwohnern haben sich in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert.

Diese Folgen drohen, wenn der Inzidenz-Wert die Obergrenze überschreitet

Bei mehreren Grenzwerten an Ansteckungen pro 100.000 Bewohner in einer Woche gelten besondere Regeln, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Bei einem Inzidenzwert unter 100 etwa sollen Lockerungen möglich sein, damit Einzelhandel, Zoos, Museen etc. öffnen können.

Diese Lockerungen stellt Daniel Günther zum 8. März in Aussieht

Wie viele Personen darf ich künftig treffen?

Alle Fragen und Antworten zu den Lockerungen, die am 3.3. beschlossen wurden

So entwickelt sich der landesweite Inzidenz-Wert:

Übersicht: So hoch ist der Inzidenzwert in den Kreisen und kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein

So wird der Inzidenz-Wert berechnet

Machen wir eine Musterrechnung mit Zahlen für Kiel auf (Stand: 05.01.2021). In den letzten sieben Tagen wurden dort 161 neue Corona-Infektionen gemeldet. Diesen Wert für die 243.196 Einwohner Kiels müssen wir nun anteilig auf 100.000 Einwohner runterrechnen, um einen vergleichbaren Wert zu erhalten. Dazu wird 57 mit 100.000 multipliziert und durch 243.196 geteilt. Das Ergebnis ist 67,2.