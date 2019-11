Hamburg

Danach haben sich die beiden 23-jährigen Haupttäter im zweiten Halbjahr 2018 durch Internet-Chats, Videos und schließlich direkten Kontakt mit radikalen Islamisten selbst radikalisiert und mit diffusen Vorbereitungen für einen möglichen Anschlag begonnen.

Der dritte Angeklagte, ein 36-Jähriger, wurde auf den Kauf einer Waffe angesprochen und hat diesen Wunsch an einen Kontaktmann weitergegeben, war selbst aber nicht Anhänger von islamistischen Ideologien.

Vor IS geflohen

Alle drei Angeklagten in dem Prozess sind Kurden aus dem Nordirak und selbst vor dem islamistischen IS geflohen oder haben im Fall des älteren Angeklagten auf der Seite der kurdischen Peschmerga gegen Vorläuferorganisationen des IS gekämpft. Die beiden Haupttäter schilderten den Prozess ihrer Radikalisierung als eine Art Gehirnwäsche, die sie sich heute kaum mehr erklären könnten.

Das Gericht, die Bundesanwaltschaft und die Verteidigung hatten sich auf einen Strafrahmen verständigt, wenn die Angeklagten umfassend aussagen. Danach erwartet die beiden 23-Jährigen eine Haftstrafe zwischen vier Jahren und drei Monaten sowie fünf Jahren.

Der dritte Angeklagte, der wegen Beihilfe vor Gericht steht, muss mit einer Strafe zwischen einem Jahr und neun Monaten sowie zwei Jahren rechnen, die jeweils zur Bewährung ausgesetzt werden könnten.

