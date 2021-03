Kiel

Wie sich jetzt herausstellt, wird die Warteschlange nicht in der Reihenfolge des Einloggens abgearbeitet. Denn es kommt ein Zufallsgenerator zum Einsatz. Dazu schreibt ein Sprecher des Ministeriums: „Wie angekündigt war ab Dienstag um 17 Uhr die Terminbuchung über www.impfen-sh.de freigeschaltet. In der Stunde zuvor konnten beim Buchungssystem technisch letzte Updates aufgespielt werden. Personen, die innerhalb dieser Stunde ab 16 Uhr auf die Seite geklickt hatten, wurden aufgrund der hohen Anzahl in einem Wartebereich registriert. Dies dient auch dem Schutz der Website vor Überlastung. Zur Öffnung um 17 Uhr wird allen, die sich vor dem Start um 17 Uhr in dem Wartebereich eingefunden hatten, eine Position im Wartebereich per Zufallsgenerator zugelost. Der Begriff Warteschlange ist also missverständlich, Wartebereich trifft es besser!“ Warum aber wird die Reihenfolge nicht eingehalten? Dazu erklärt der Sprecher, dass das Zufallsverfahren in der Stunde vor der Terminvergabe allen im Wartebereich die gleiche Chance auf einen Termin geben soll. Ein Hinweistext dazu sei geplant.

Wir veröffentlichen einmal täglich die Antwort auf eine Corona-Frage unserer Leser. Zuletzt sind erschienen:

Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage