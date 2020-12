Itzehoe

Wer in Itzehoe Weihnachtsdeko im Garten stehen hat, sollte achtsam sein. Eine unbekannte Diebin hat in den vergangenen Tagen mehrfach weihnachtliche Dekoration mitgehen lassen. Zur Ärger der Besitzer.

Die Diebestour begann am Freitag auf einem Grundstück in der Suder Allee. Dort schleppte die Person diverse Deko-Gegenstände davon, darunter zwei Buchsbäumchen, Lichterketten und zwei Flechtkörbe. Der Gesamtwert der Beute mag zwar noch überschaubar sein, das Ärgernis über das Entwenden der vermutlich liebevoll drapierten Teile dafür umso größer.

Auch ein Weihnachtsmann ist verschwunden

Auf einem weiteren Grundstück in der Suder Allee schnappte sich eine weibliche Person unter anderem einen Weihnachtsmann und verschwand mit diesem. Eine Kamera nahm die Diebin auf - die Auswertung der Aufnahmen bleibt noch abzuwarten.

Einen dritten Verlust gab es im Sachsenweg zu beklagen. Auch hier kamen in der Nacht zum Freitag einige Deko-Artikel abhanden.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.