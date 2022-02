Kiel

Seit Tagen wird über die überraschende Abreise der Megajacht „Graceful“ spekuliert, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeschrieben wird. Fotos beweisen nun, dass die Arbeiten an dem 82 Meter langen Schiff bei der Hamburger Werft Blohm + Voss offenbar abgebrochen wurden. Als Grund wird der zugespitzte Ukraine-Konflikt vermutet.

Ob die Operation Rückholung aus Putins Sicht geglückt ist, weiß niemand. Sicher ist nur, dass die „Graceful“ am Mittwoch wieder in Kaliningrad festgemacht hat. Dort soll das Schiff bis zum Sommer vollendet werden.

Arbeit gibt es noch genug, wie bei der Passage des Nord-Ostsee-Kanals zu sehen war. An einigen Stellen des eleganten Schiffs hingen noch Reste von gelben Klebebändern. Fenster waren mit Folie überzogen. Die neuen Balkone waren schlicht mit weißer Farbe übermalt. Das neue Heck mit der größeren Badeplattform hatte an einigen Stellen noch sichtbare Schweißnähte.

An der "Graceful" klebten bei der Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal noch Reste des gelben Klebebands von der Schutzfolie (oben links im Bild), außerdem waren noch Schutzfolien an den Fenstern. Quelle: Frank Behling

„Graceful“: Überstürzte Abreise aus Hamburg wegen der Ukraine-Krise

Auch zum Verspachteln und Polieren der Schweißnähte an den beiden Balkonen waren die Arbeiter in Hamburg nicht mehr gekommen. Die Übergänge zur hochwertigen Rumpfbeschichtung aus edlem Epoxi-Gelcoat waren nur notdürftig geschliffen worden. In diesem Zustand wird ein Schiff dieser Luxusklasse normalerweise nicht abgeliefert. Nach acht Jahren im Dienst war es die erste große Überholung.

Über den Hintergrund der überstürzten Abreise wird zwar nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Für Insider ist aber klar, dass es einen Zusammenhang mit der Ukraine-Krise gibt. Sollte der Westen nämlich tatsächlich wirtschaftliche Sanktionen verhängen, könnte die russische Jacht schnell beschlagnahmt werden. Ein Szenario, das offenbar auch im Kreml für möglich gehalten wird. In russischen Gewässern ist die „Graceful“ vor dem Zugriff sicher.

Putin werden mindestens vier Motorjachten zugeschrieben

Dabei ist die „Graceful“ nicht das einzige Schiff, über das Putin verfügt. Sie ist eine von mindestens vier Motorjachten, die Russlands Präsident mit Vorliebe nutzt. Die Jachten sind in unterschiedlichen Regionen Russlands stationiert. Schwerpunkte sind die Ostsee und das Schwarze Meer.

Die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und den westlichen Staaten bereiten auch der Hamburger Werft Sorgen. Würde nämlich das Schiff eines russischen Auftragnehmers während der Reparatur auf Eis gelegt werden, würde auch kein Geld fließen. Mit der in dem Badeort Sotschi beheimateten „Graceful“ hat man zwar nun die einzige in Russland beheimatete Luxusjacht „vom Hof“. Es liegen aber noch weitere Schiffe in Hamburg, die als heikle Fälle gelten.

Weitere Megajachten warten bei Blohm + Voss

Im Dock Elbe 17 wartet die 156 Meter lange „Dilbar“, die dem aus Usbekistan stammenden russischen Unternehmer Alischer Usmanow gehören soll. Er ist Anteilseigner an der USM-Holding, die in den Bereichen Bergbau, Metallindustrie, IT und Telekommunikation aktiv ist.

Neben der „Dilbar“ liegt die 114 Meter lange Megajacht „Luna“. Sie soll im Besitz des russischen Milliardärs Farkhad Akhmedov (66) sein. Der in Baku (Aserbaidschan) geborene Unternehmer hat seinen Reichtum mit Erdöl und Gas gemacht.

Für die zur Lürssen-Gruppe gehörende Werft Blohm + Voss sind die Megajachten ein wichtiger Teil bei der Auslastung. Die großen Jachten liegen jeweils mehrere Monate in den Docks.

Angaben zur Größenordnung der Aufträge russischer Jachtbesitzer macht die Werft allerdings nicht. Projekte auf dem glänzenden Milliardenmarkt der Megajachten laufen traditionell äußerst diskret ab.