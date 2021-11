Kiel

Immer mehr Schleswig-Holsteiner wollen auf die Pirsch nach Reh, Wildschwein & Co gehen. Das zeigen Zahlen des Landesjagdverbands. Demnach ist das Interesse am Jagdschein immens gestiegen. Die Folge ist ein Prüfungsstau, der von den ehrenamtlich eingesetzten Kommissionen kaum noch zu bewältigen ist.

„Die Nachfrage nach der Jägerausbildung ist größer als unser Angebot“, sagt Wulf-Heiner Kummetz vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein. „Das geht inzwischen so weit, dass der Landesjagdverband Hamburg Prüfungen für einige Kreisjägerschaften aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen übernimmt“, so Kummetz.

22.000 Menschen in Schleswig-Holstein haben einen Jagdschein

Der Grund: Die Ausbildung und die anschließenden Prüfungen seien mit einem hohen Zeitaufwand für die Jäger verbunden. „Die machen das nach Feierabend.“ Tatsächlich steigen die Zahlen der Prüflinge seit Jahren an. Sie befinden sich auf einem Niveau, das es zuletzt Mitte der 1990er-Jahre gegeben hatte.

Ab dem Zeitpunkt sank das Interesse am „Grünen Abitur“ jedoch für etwa 15 Jahre immer weiter ab. Seit etwa 2010 verzeichnet der Landesjagdverband wieder einen kontinuierlichen Aufwärtstrend der Anmeldezahlen. Damals wollten jährlich rund 400 Bewerber den Jagdschein ablegen, 2017 übersprang die Nachfrage die 600er-Marke und stieg in den Folgejahren weiter an.

Lesen Sie auch In Schleswig-Holstein gibt es die meisten Jäger pro Einwohner

In den Jahren 2020 und 2021 gab es mit 505 und 462 Prüflingen wieder eine leichte Delle. Die ist laut dem Landwirtschaftsministerium jedoch auf Ausfälle durch Einschränkungen in der Corona-Pandemie zurückzuführen. Festzustellen sei, dass die Zahl der Jagdscheininhaber „in den letzten 15 Jahren stetig gestiegen ist. Derzeit haben in Schleswig-Holstein etwa 22.000 Menschen einen Jagdschein“, so ein Sprecher.

Jagdschein-Kurse 2022 teilweise bereits jetzt ausgebucht

Wer die Jägerprüfung ablegen möchte, muss sich zum Teil sogar in Wartelisten eintragen. Etwa bei der Deula in Rendsburg, einem der größten Anbieter in Schleswig-Holstein. „Für 2022 sind wir bereits komplett ausgebucht. Das gab es vorher noch nie“, berichtet Fachbereichsleiter Dirk Lafrenz. Sonst war die Teilnahme an einem der vier Kurse mit je 20 Plätzen jährlich immer auch kurzfristig noch möglich.

„Die Leute wollen raus ins Grüne“, so Lafrenz. Das beobachtet auch Wulf-Heiner Kummetz: „Wir stellen fest, dass das Interesse an Natur und Nachhaltigkeit in den vergangenen zehn bis zwölf Jahren gestiegen ist“, sagt er zu den Gründen des anhaltenden Booms.

Lesen Sie auch Jäger feiern Hubertusmesse in Westenseer Catharinenkirche

Unter den Aspiranten seien auch immer mehr Frauen. Deren Anteil in der Deula-Ausbildung liegt laut Dirk Lafrenz bei 20 bis 25 Prozent. Kummetz berichtet, dass es im 2020er-Kursus der Kreisjägerschaft Lübeck, der er selbst angehört, sogar mehr Frauen als Männer gab.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem hat es in der Diskussion um Tierwohl und gesunde Ernährung ein neuer Trend nach Schleswig-Holstein geschafft: Zunehmend wollen Bewerber den Jagdschein ablegen, um sich „wilgan“ zu ernähren, berichtet Wulf-Heiner Kummetz. Das aus „Wild“ und „vegan“ zusammengesetzte Kunstwort beschreibt, nur das Fleisch von Tieren zu essen, das man selbst erlegt hat.