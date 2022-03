Aukrug

„Nichts beschäftigt uns momentan mehr als die Kriegsbilder aus der Ukraine. Auch die politischen Folgen stellen uns vor große Herausforderungen. Ich bin beeindruckt und sehr dankbar, wie viele Menschen aus Schleswig-Holstein den Ukrainern jetzt helfen wollen“, sagte Günther auf dem Empfang.

Die Landesregierung koordiniere Hilfsangebote und arbeite an der Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten.

Regierungschef Günther lobt Solidarität

„Wir stehen vor einer ähnlichen Herausforderung wie zur Flüchtlingskrise 2015. Zum Glück sind große Teile der damals aufgebauten Struktur noch vorhanden. Die reaktivieren wir, und auch im Landeshaushalt werden wir Geld bereitstellen“, so der Regierungschef.

Zusammen mit der „großartigen Solidarität“ der Menschen in Schleswig-Holstein seien das gute Voraussetzungen, um in dieser Not helfen zu können. „Schleswig-Holstein hält zusammen während dieses Krieges in unserer Nachbarschaft“, sagte Günther. „Internationale Verständigung ist der Weg, Konflikte zu beenden. Diplomatie ist nach wie vor der Königsweg eines friedlichen Miteinanders.

Schleswig-Holsteins Landesregierung hatte zu einem nachgeholten Neujahrsempfang eingeladen. Erwartet wurden rund 200 Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Auch wenn es gegenüber Kriegsherren geboten ist, Entschlossenheit zu zeigen – langfristig dürfen und werden wir uns von diesem Weg nicht abbringen lassen.“ Die Gäste des Konsularischen Korps seien daher unverzichtbar für Schleswig-Holsteins Wirken in der Welt: Günther: „Möge das Jahr friedlicher werden, als es begonnen hat.“

DRK-Präsident Gorrissen gibt wichtige Botschaften

Gefragter Gesprächspartner an diesem Abend war mit Blick auf den Krieg Georg Gorrissen, Präsident des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein. Ihm war wichtig, zwei Botschaften an die Entscheidungsträger von Land und Gemeinden weiterzugeben. „Wir brauchen in den Kommunen in der nächsten Zeit viel Einfühlungsvermögen, denn was die Menschen, die aus der Ukraine kommen, hinter sich haben, sitzt tief in den Köpfen.“ Praktische Hilfe sei zwar wichtig, aber ebenso auf psychologischer Ebene. Zudem appellierte Gorrissen an alle, nicht einfach mit zusammengesammelten Hilfsgütern an oder über die Grenze zu fahren. „Das ist nicht hilfreich, denn an den Übergängen herrscht Chaos und die Gefahr für Zivilisten ist nicht zu unterschätzen.“

Russland achte die Neutralität des Roten Kreuzes kaum, dessen Angehörige seien schon beschossen worden. „Dass sie so in Gefahr sind, ist nach meiner Wahrnehmung in dieser Intensität vorher nicht dagewesen“, so Gorrissen. Jetzt seien Geldspenden an die großen Hilfsorganisationen am besten, denn die stehen ihm zufolge im Kontakt mit den etablierten Partnerverbänden in der Ukraine. Die wüssten eben unmittelbar, was jetzt gefragt sei, Lebensmittel und medizinische Mittel etwa.