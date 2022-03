Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Kiel Genossinnen und Genossen aus dem Norden wieder zum Jahresempfang getroffen. Für Schleswig-Holsteins SPD steht viel auf dem Spiel: Eigentlich will sie nach der Landtagswahl am 8. Mai die Regierung übernehmen. Laut Umfragen wird das knapp.