1060 gefährliche Böller, zehn Schreckschusswaffen mit Munition, einen Teleskopschlagstock und einen Schlagring hat die Polizei in einer Wohnung in Wedel beschlagnahmt. Ein 34-Jähriger hatte die Pyrotechnik in seiner Wohnung sowie im Keller und in einem Schuppen gelagert, teilte die Polizei mit.