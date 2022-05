Kiel

Die Jamaika-Koalition feiert sich für eine angeblich zweistellige Investitionsquote (jährlich mehr als zehn Prozent des Landeshaushalts). In Wahrheit ist die Bilanz nicht ganz so erfreulich. Nach Angaben des Finanzministeriums schaffte es Jamaika nicht, die im Haushalt bereitgestellten hohen Investitionsmittel wie geplant auszugeben. Die echte Investitionsquote lag demnach seit 2017 zwischen 6,7 und 9,2 Prozent, blieb also in der gesamten Legislaturperiode einstellig.

„Ich habe so gewirtschaftet, dass Geld da ist“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). „Aber die Umsetzung liegt in den Häusern.“ Die Häuser, das sind die Ministerien, die Investitions-Projekte entwickeln und umsetzen müssen. Im Klartext: Viele Investitionen etwa in Straßen, Gebäude oder Kliniken scheiterten nicht am Geld, sondern an fehlenden Planungen und Genehmigungen oder gestörten Lieferketten. So blieben jedes Jamaika-Jahr trotz eines großen Sanierungsbedarfs viele Millionen Euro ungenutzt.

Jamaika ließ jedes Jahr Millionen liegen

Die Misere fing gleich nach dem Regierungswechsel 2017 an. Jamaika wollte 895 Millionen investieren, wurde aber nur 806 Millionen Euro los. Die Investitionsquote betrug daher nicht wie geplant 7,9, sondern 6,7 Prozent und lag damit auf dem Niveau der SPD-geführten Vorgängerkoalition. Im ersten echten Jamaika-Haushaltjahr 2018 warfen CDU, Grüne und FDP den Turbo an. Sie wollten 1173 Millionen Euro (9,8 Prozent) investieren, gaben aber nur 1011 Millionen Euro (8,4 Prozent) aus.

In den Folgejahren wurden immer mehr Investitionsmittel bereitgestellt. 2019 hatte die Regierung 1340 Millionen (10,6 Prozent) zur Verfügung, verbaute aber lediglich 1104 Millionen Euro (8,4). 2020 (von 1512 wurden 1389 Millionen Euro investiert) sank die Quote von 10,4 auf 9,2 Prozent. 2021 lief noch schlechter. Von 1517 Millionen (10,6 Prozent) flossen nur 1272 Millionen Euro (8,2 Prozent) tatsächlich ab.

Eigenlob für falsche Zahlen

CDU und FDP machen gleichwohl mit den nie erreichten Soll-Investitionsquoten munter Wahlkampf. „Wir sind stolz, dass wir in den vergangenen Jahren die Investitionsquote des Landes kontinuierlich auf über zehn Prozent gehalten haben und mit dem Impulsprogramm wichtige Zukunftsinvestitionen für Schleswig-Holstein angeschoben haben“, heißt es im Wahlprogramm der Union. „Jamaika hat mit Investitionen nicht hinterm Berg gehalten und mit einer verlässlichen Investitionsquote von zehn Prozent große Fortschritte beim Abbau des Sanierungsstaus gemacht“, behauptete die FDP-Finanzpolitikerin Annabell Krämer vor Kurzem im Landtag.

Alles Banane?

Die Grünen sind zwar Teil der Jamaika-Koalition, halten sich aber bei der Investitionsquote aus mehreren Gründen zurück. Zum einen weiß ihre Ministerin Heinold genau um den Unterschied von Soll- und Ist-Investitionen, also von Schein und Sein. Zum anderen bezweifelt Heinold die Aussagekraft des Zahlenwerks. „Die Investitionsquote ist Banane“, meinte die Grüne schon vor Jahren.

Wie fragwürdig der Investitionsbegriff ist, belegen die vom Finanzministerium auf Anfrage unserer Zeitung übermittelten Daten. Demnach betrug die Investitionsquote 2018 sowohl im Soll wie im Ist mehr als 20 Prozent. Kurioser Grund: Bei der 2018 erfolgten Teil-Tilgung der HSH-Nordbank-Altlasten in Milliardenhöhe handelt es sich nach Haushaltsrecht um Investitionen.

