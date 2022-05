Jamaika-Plan der CDU: Jetzt lädt Günther Grüne und FDP zusammen ein 

Ministerpräsident Daniel Günther spürt auch eineinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein noch immer den „Geist von Jamaika“ – und will zügig die Möglichkeiten für eine Fortsetzung seines Bündnisses aus CDU, Grünen und FDP sondieren. Bereits an diesem Donnerstag soll es losgehen.