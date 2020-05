Polizei-Affäre belastet die Koalition

Kiel

Begleitet werden beide Fälle durch ein Hickhack um Landtags-Interna und Informationen aus Ermittlungsverfahren, die unerlaubt an Medien durchgestochen wurden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt warnte gestern davor, in alte Muster zurückzufallen und sich untereinander zu bekriegen. Das sehr gute politische Klima der vergangenen Jahre dürfe nicht in Gefahr geraten. Die Landespolitik müsse aufpassen, „nicht wieder zu einem politischen Sumpfgebiet wie in den Achtzigern und auch Neunzigern zu werden“, hatte er den „Lübecker Nachrichten“ zuvor gesagt. Im Landeshaus wurde das als Hinweis auf die Barschel-Affäre begriffen.

Grüne warnt vor "egoistischen Machtspielen"

Zuletzt sorgte das Vorgehen der CDU rund um die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen El Samadoni für Unmut. Auf Druck von Grünen und FDP zog die Union einen Dringlichkeitsantrag auf deren Befragung im Innen- und Rechtsausschuss zurück. „Ich war unzufrieden, dass dieser Antrag alleine und gegen unser Votum gestellt wurde“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Eka von Kalben. Das sei kein gutes Vorgehen innerhalb der Koalition gewesen. Vogts historischen Vergleich hielt sie zwar für problematisch, aber auch sie mahnte an: „Es darf hier nicht um egoistische Machtspiele gehen.“

Beschwerde gegen Polizeibeauftragte

Die Leiterin der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung, Maren Freyher, hatte Beschwerde gegen El Samadoni eingereicht sowie bei der Kieler Staatsanwaltschaft einen Strafantrag gegen unbekannt gestellt. Ihr Vorwurf: Inhalte eines vertraulichen Gesprächs zwischen den Frauen sollen beim ehemaligen Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, gelandet sein. Gegen ihn wird wegen Verdachts auf Geheimnisverrat ermittelt. Freyher seien bei einer Vernehmung als Zeugin Chats aus Nommensens sichergestelltem Mobiltelefon gezeigt worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft.

"Wiederholte Politisierung der Strafverfolgung"

Burkhard Peters (Grüne) bezweifelte, dass die Staatsanwaltschaft die Chats an die Zeugin hätte weitergeben dürfen. Er warf den Ermittlern in den „Lübecker Nachrichten“ eine wiederholte Politisierung der Strafverfolgung vor. Die Verquickung von Politik und Justiz und die Politisierung der Strafverfolgung hätten in Kiel Tradition, wurde Peters zitiert. Schon mehrfach sei die Kieler Staatsanwaltschaft gegen Politiker losgezogen und sei nichts dabei herausgekommen. „Am Ende blieben die Betroffenen dennoch beschädigt zurück“, so Peters.

