Der 20.02.2020! Das ist ein Hochzeitsdatum, das nicht so schnell in Vergessenheit gerät. Das denken sich wohl auch viele Paare im Norden. Das Standesamt in Kiel ist an diesem Tag jedenfalls komplett ausgebucht. „Und das, obwohl es ein Donnerstag und im Februar ist“, sagt Standesbeamtin Lea Graun.