Herr Minister, höhere CO2-Preise sind neoliberal und sozial ungerecht, schimpft Matthias Miersch von der SPD-Bundestagsfraktion. Stimmt das?

Jan-Philipp Albrecht: Ich finde es sozial total ungerecht, wenn fossile Energieträger deutlich stärker vom Staat subventioniert und entlastet werden als Investitionen in neue Technologien, in erneuerbare Energien und zukunftsfähige neue Jobs. Ich halte es für absolut notwendig, dass wir diese höheren CO2-Preise haben.

Die Bundesregierung will den CO2-Preis pro Tonne bis 2025 von derzeit 25 auf 55 Euro verteuern. Wer soll das noch bezahlen?

Wenn wir die Klimaneutralität jetzt schon bis 2045 erreichen wollen, dann müssten wir in den nächsten zehn, 15 Jahren sogar Richtung 100 Euro und mehr kommen.

Was bedeutet das für den Liter Benzin?

Der wird teurer. Wir alle wissen, dass wir weg müssen vom Verbrauch fossiler Energieträger wie Benzin und Diesel. Das geht nur, wenn wir klimafreundliche Alternativen im Vergleich günstiger machen.

In der Praxis ist es so, dass sich Menschen mit geringerem Einkommen nicht so schnell ein neues Auto kaufen können.

Bei der Umstellung auf erneuerbare Energien müssen wir immer den sozialen Ausgleich mitdenken. Die Mehrkosten für jemanden, der dann noch mit einem Verbrennerfahrzeug zur Arbeit pendelt, sollten durch einen deutlich geringeren Strompreis und ein Pro-Kopf-Energiegeld ausgeglichen werden: Jede Person soll nach Vorstellung der Grünen aus den CO2-Preis-Mehreinnahmen des Staates Geld zurückbekommen – unabhängig vom Einkommen. Und wer Kinder hat, profitiert stärker. So werden viele Menschen am Jahresende sogar mehr als jetzt haben.

Das Bundesverfassungsgericht hat ein Machtwort gesprochen: Die Klimaschutzziele waren nicht ehrgeizig genug.

Das Urteil ist ein echter Gamechanger. Jetzt muss es darum gehen, die Ziele erreichbar zu machen. Wir müssen insbesondere den Ausbau erneuerbarer Energien massiv forcieren. Da haben wir in Schleswig-Holstein schon einen großen Beitrag geleistet.

Wirklich? Durch das Ausbaumoratorium hat das zuletzt so gar nicht funktioniert.

Wir sind wieder Spitzenreiter bei der Windkraft, obwohl die neue Regionalplanung Wind dabei noch gar nicht eingerechnet ist. Sowohl bei den neuen Genehmigungen als auch bei den neuen Zubauten von Windkraftanlagen liegen wir bundesweit auf Platz eins. 160 Prozent des eigenen Strombedarfs erzeugt das Land derzeit selbst. Das heißt, wir haben Strom übrig und helfen anderen Bundesländern, auch klimaneutral zu werden.

Sie hinken ihrem eigenen energiepolitischen Ziel trotzdem hinterher: Sie wollen bis 2025 die drei ehemaligen Atomkraftwerke ersetzen und 300 Prozent erreichen. Es fehlen also noch 140 Prozent.

Wir wollen bis dann 37 Terawattstunden erneuerbaren Strom erzeugen. Dieses Ziel steht weiter. Dazu brauchen wir aber die Hilfe des Bundes. Der hat bisher nicht dafür gesorgt, dass der erneuerbare Strom vor Ort sofort zu günstigen Konditionen genutzt werden kann. Wir wollen ihn aber nicht nur in den Süden transportieren, sondern hier beispielsweise nutzen, um Wasserstoff zu produzieren und diesen Wasserstoff in Industrie, Mobilität und Wärme umsetzen. Auf diese Weise können in den nächsten 15 Jahren hier im Norden um die 20 000 neue Jobs im Bereich Energiewende und Wasserstoffproduktion entstehen.

Was wünschen Sie sich konkret?

Der Bund muss den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich stärker fördern. Dort, wo die erneuerbaren Energien am meisten gebaut werden, müssen auch am meisten neue Netze gebaut werden. Aber durch diese Kosten wird der Stromkunde in Schleswig-Holstein vom Bund am meisten belastet. Das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen eine fairere Lastenverteilung.

Das Bundesverfassungsgericht ermahnte nicht nur den Bund. Wo muss die Landesregierung nachsteuern?

Es ist klar, dass auch wir in Schleswig-Holstein mehr tun müssen. Wir verabschieden Anfang Juni im Kabinett eine Novelle des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes, damit es im Landtag zügig bis zum Herbst beschlossen werden kann. Damit wollen wir insbesondere bei der Wärmewende, aber auch bei der Photovoltaik vorankommen.

Worum geht es?

Auch im Bestand wird der Einsatz erneuerbarer Energien bei der Wärmeerzeugung zur Pflicht: Wenn ich meine Heizung austausche, muss ich zumindest einen Teil der Versorgung durch erneuerbare Energien decken. Wenn ich mein Dach renoviere oder ein neues Haus baue, muss ich künftig Photovoltaik mit auf die Dächer nehmen, wenn diese dafür geeignet sind. Aber auch öffentliche Gebäude, öffentliche Parkplätze und Raststätten an Autobahnen sind mit Photovoltaikanlagen auszustatten.

Reicht das aus?

Nein. Wir müssen auch bei der Mobilität besser werden: Ich finde, dass wir die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte von derzeit 1500 verdoppeln müssen. Und wir wollen beim Ausbau von elektrifizierten Zugstrecken deutlich vorankommen. Bald bekommen wir dafür endlich die bestellten Akkuzüge und wollen auch die Elektrifizierung der Marschbahn voranbringen. Und wir stehen im Dialog mit der Landwirtschaft darüber, wie wir auch dort zur Klimaneutralität beitragen können.

Wird das gelingen?

Ich nehme eine Euphorie wahr, die enormen Chancen der Energiewende zu nutzen und dieses Land noch moderner, ökologischer und lebenswerter zu machen. Dafür möchte ich die richtigen Rahmenbedingungen setzen.