Jeder Fünfte hat ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf

In Zeiten, in denen mehr und mehr Corona-Beschränkungen gelockert werden, ist es besonders wichtig, dass das Gesundheitssystem vor Ort auf neue Infektionsausbrüche gut vorbereitet ist. Deshalb haben die Kreise mehr Verantwortung bei der Pandemie-Bekämpfung erhalten.

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) liefert den Kreisen nun dafür Zahlen über die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen und hat dafür regionale Risikoprofile erstellt.

Erhöhtes Risiko auch bei Jüngeren

"Die Studienlage zum Verlauf der Covid-19-Krankheit zeigt, dass Patientinnen und Patienten mit mindestens drei Vorerkrankungen im Alter ab 80 Jahren potenziell das höchste Risiko für einen schweren Verlauf haben", erklärt Dr. Jörg Bätzing vom Zentralinstitut.

"Aber auch Menschen mit mindestens einer Vorerkrankung weisen ab 60 Jahren ein deutlich erhöhtes Risiko auf. Das gilt ebenso wie jüngere Menschen, die drei Vorerkrankungen aus einem bestimmten Spektrum aufweisen."

Dazu zählten Blutdruck, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus Typ 1 und 2, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD und Erkrankungen mit eingeschränkter Immunantwort.

634 000 mit deutlich erhöhtem Risiko

Die Forscher haben anhand der Diagnosen von gesetzlich versicherten Patienten errechnet, wie viele Menschen in den Altersstufen einer oder drei dieser Erkrankungen und damit ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. In Schleswig-Holstein leben danach rund 53 800 Menschen ab 35 Jahren, die drei der genannten Vorerkrankungen haben. Bei den über 60-Jährigen haben 580 000 eine dieser Vorerkrankungen.

Insgesamt hat damit gut jeder fünfte Schleswig-Holsteiner ein deutlich erhöhtes Risiko, dass eine Infektion mit dem Virus Sars-Cov-2 bei ihm schwer verlaufen würde.

In neuen Bundesländern noch mehr Betroffene

Schleswig-Holstein steht damit im Vergleich zu anderen Bundesländern noch gut da. Dort sind die prozentualen Anteile der Risikogruppen an der Bevölkerung fast überall noch höher. Am höchsten in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Die Länder haben bisher das Glück, dass die Infektionszahlen niedrig sind und das hohe Risikopotenzial nicht zum Tragen kommt.

Schleswig-Holstein hat mit Hamburg und Baden-Württemberg die niedrigsten Bevölkerungsanteile mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufe.

In Ostholstein Risiko besonders hoch

Auch innerhalb Schleswig-Holsteins gibt es Unterschiede. So beträgt der Anteil von Menschen (ab 15 Jahren) mit einer der genannten Vorerkrankungen in Ostholstein 38 Prozent, gefolgt vom Kreis Plön (37 Prozent), Rendsburg-Eckernförde (36 Prozent), Segeberg und Neumünster (je 35 Prozent) – in Kiel dagegen knapp 29 Prozent.

In der Gruppe ab 35 mit drei Vorerkrankungen ist der Anteil in den Kreisen Stormarn und Pinneberg mit 2,2 Prozent am niedrigsten und in Flensburg (3,8 Prozent) und Ostholstein (3,7 Prozent) am höchsten.

Besondere Rücksichtnahme notwendig

Damit sich die Kreise noch gezielter vorbereiten und ausreichende Kapazitäten – etwa an Betten auf Isolier- und Intensivstationen – vorhalten, sind aber die absoluten Zahlen wichtig (siehe Grafik).

Die meisten Menschen mit drei Vorerkrankungen leben danach in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Ostholstein – die wenigsten in Neumünster und Flensburg. In der Gruppe 60+ mit einer Vorerkrankung gibt es die meisten Betroffenen den Kreisen Pinneberg und Rendsburg-Eckernförde.

Für die Forscher gibt die Studie damit wichtige Hinweise für Gesundheitsämter und auch für die Bevölkerung. So ist Ostholstein bisher der Kreis mit den wenigsten Infektionen. Die Anzahl der Menschen mit potenziell schweren Verläufen ist dort aber besonders hoch. Gleichzeitig liegen hier mehrere Hot-Spots des Tourismus. Die Zahlen zeigen, dass die Rücksichtnahme der übrigen Bevölkerung – und der Touristen - dort besonders wichtig ist.