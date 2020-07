Kiel

Das Interesse junger Menschen am Polizeiberuf ist im Land ungebrochen groß. Auf 250 zu besetzende Ausbildungsstellen im gehobenen Dienst kommen 1762 Bewerber, wie das Landespolizeiamt mitteilt. Im mittleren Dienst sind es für 176 Stellen 1370 Bewerber. In Hamburg konkurrieren mehr als 5200 Bewerber um gut 500 Plätze. In anderen Ländern wie Hessen hat die Polizei nach Gewerkschaftsangaben dagegen derzeit Probleme, Ausbildungsplätze zu besetzen.

Die Prüfungen weichen bundesweit zwar voneinander ab, jedoch zeigt sich, dass die Rechtschreibung eine Achillesferse der Bewerber ist. So heißt es aus Hamburg: „Erfahrungsgemäß haben Bewerber unabhängig vom gewünschten Laufbahnabschnitt die größten Schwierigkeiten im Diktat.“

Auch beim Intelligenztest liegt Durchfallquote bei 27 Prozent

In Schleswig-Holstein müssen Bewerber für beide Laufbahnen ein Diktat schreiben sowie einen Intelligenz- und Sporttest absolvieren. Hinzu kommen ein Einzelgespräch und eine ärztliche Untersuchung. Für den gehobenen Dienst müssen zusätzlich ein Sprach- und ein Bildungstest bestanden und ein Kurzreferat gehalten werden. Die Durchfallquote beim Intelligenztest und Referat lag jeweils bei 27 Prozent. Die sportlichen Anforderungen konnten nur sechs Prozent nicht erfüllen.

Abiturienten schneiden besser ab

Am Diktat scheiterte fast jeder Dritte. „Feststellbar ist, dass die Inhaber der höheren Schulabschlüsse, Fachhochschulreife und Abitur, sich im Diktat deutlich gegen die anderen Bewerber durchsetzen“, berichtet Landespolizeiamtssprecher Dennis Schneider. Das sei aber in den anderen Testbestandteilen grundsätzlich nicht anders.

Rund 20 Prozent der Abiturienten und 45 Prozent der Bewerber mit Mittlerer Reife versagten im Diktat. Die Texte sind etwa 250 Wörter lang, die Polizeianwärter dürfen maximal zehn Fehler machen.

Warum Polizisten gute Rechtschreibung beherrschen müssen

Gute Rechtschreibung sei für den Polizeiberuf so wichtig, weil er geprägt sei von Dokumentation in Schriftform. „Polizeiliche Vorgänge erreichen Rechtsanwälte, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, Sachverständige – und müssen daher neben der inhaltlichen auch eine hohe Qualität hinsichtlich der Rechtschreibung aufweisen“, so Schneider.

Bei einer Vernehmung müsse nebenbei mitgeschrieben werden. „Man stelle sich vor, der Beamte würde fortlaufend mit Floskeln wie ,Können Sie das bitte nochmal wiederholen’ oder ,Können Sie mir bitte sagen, wie man das schreibt’ das Vernehmungsgespräch immer wieder aus dem Fluss bringen.“ Auch am Einsatzort sei es wichtig, Sachverhalte schnell und richtig festzuhalten.

Je höher der Abschluss, desto besser seien die Chancen im Auswahlverfahren. Bei den erfolgreichen Bewerbern für den gehobenen Dienst betrug der Anteil der Abiturienten gut 88 Prozent, beim mittleren Dienst immerhin 31 Prozent. Nur 1,3 Prozent kamen mit Hauptschulabschluss zum Zug.

