Der Wind peitscht über Schleswig-Holstein, der Schnee türmt sich in Mitteldeutschland auf: Wie erwartet zieht seit Sonnabend ein Sturm über Deutschland. Im Binnenland sind verbreitet starke bis stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 7 und 8) möglich, an den Küsten von Nord- und Ostsee können die Sturmböen 95 km/h (Bft 9 und 10) erreichen.

Besonders in Angeln und im Kreis Nordfriesland ist am Sonntag mit Schneeschauern und der Gefahr von Verwehungen zu rechnen. Derzeit liegen die Temperaturen bei Dauerfrost zwischen -5 Grad im Herzogtum Lauenburg und 0 Grad auf den Halligen und Helgoland. Doch in den kommenden Tagen könnte es noch kälter werden.

Durch das Zusammenspiel von Tief "Tristan" über dem Mittelmeer und Hoch "Gisela" über Skandinavien zieht eisige Kälte nach Deutschland. Stellenweise ist mit bis zu minus 20 Grad nachts zu rechnen, so der Deutsche Wetterdienst am Sonntag. Auch in Schleswig-Holstein? Wohl eher nicht. Doch auch hier wird es eisig kalt. Der Deutsche Wetterdienst sagt Temperaturen um bis zu -11 Grad voraus.

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage:

So wird das Wetter in Schleswig-Holstein

Am Montag ist es laut Deutschen Wetterdienst in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselnd wolkig. Besonders nach Südosten hin scheint zeitweise Sonne. Im Norden ist mit Schneeschauern zu rechnen.

Die Höchstwerte liegen bei -1 bis -3 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist mit einzelnen Schneeschauern zu rechnen, die Temperatur im Kreis Herzogtum Lauenburg sinkt auf bis -8 Grad.

An der Ostsee müssen sich Menschen zudem auf Hochwasser einstellen. Ein kontinuierlicher Ostwind bringt Wassermassen an die Ostseeküste, wie Meteorologe Frank Böttcher am Sonntag in einer Online-Pressekonferenz sagte. Für den Montag sei in der Kieler Bucht mit bis zu 80 Zentimeter höheren Wasserständen zu rechnen und auch in der Lübecker Bucht steige das Wasser deutlich an.

In Kombination mit den vorherrschenden frostigen Temperaturen erwartete Böttcher angesichts des Hochwassers für die nächsten Tage auch Eisschollen auf der Ostsee sowie geschlossene Eisflächen auf den Seen im Binnenland. Er warnte jedoch davor, diese zu betreten. Aufgrund der zu geringen Dicke bestehe Lebensgefahr.

Kräftiger Schneefall in Schleswig-Holstein

Am Dienstag lassen die Schneefälle in Mitteldeutschland dann größtenteils nach, außer an der Küste. In Schleswig-Holstein muss gebietsweise mit teils kräftigen Schneeschauern gerechnet werden. Die Tagestemperaturen liegen um die -2 Grad.

„Die kalte Ostströmung verstärkt sich aber immer weiter“, mahnte Trippler. Für die Nächte sagen die Meteorologen des DWD eine klirrende Kälte vorher, häufig mit strengem Frost. Die Temperaturen fallen in Schleswig-Holstein auf -5 bis -9 Grad. Auf Helgoland ist von -3 Grad auszugehen.

Eisige Kälte von Mittwoch auf Donnerstag in Schleswig-Holstein

„Eisig kalt präsentiert sich auch der Rest der Woche“, kündigte Trippler an. Mit gebietsweise kräftigen Schneeschauern ist auch am Mittwoch in Schleswig-Holstein zu rechnen. Vermutlich bei -3 Grad. Und: „Ein grundlegendes Ende der Kältewelle zeichnet sich vorerst nicht ab“, sagt Trippler. In der Nacht zum Donnerstag gibt es in Schleswig-Holstein liegen die Temperaturen bei mäßigem Frost um -8 Grad, teils strengem Frost bis -11 Grad.