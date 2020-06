Westerland/Salzburg

Urlaub in den Bergen oder am Meer ist die Frage, die sich viele Reisehungrige stellen, zumal in Corona-Zeiten. Schleswig-Holsteiner, die die Fernreise verschieben und lieber in die Alpen fahren möchte, haben ab dem 4. Juli eine neue Reisemöglichkeit gen Süden. Dann nimmt der Nachtzug seine Fahrt zwischen Deutschlands nördlichster Insel und der Mozart-Stadt in Österreich auf.

„Nachhaltig verreisen und den Alltag entschleunigen sind zwei Trends, die wir schon länger beobachten“, sagt RDC-Pressesprecherin Meike Quentin. Das private Bahnunternehmen, bisher vor allem bekannt durch seinen „blauen“ Autozug zwischen Niebüll und Westerland, will damit sein Geschäft mit den Nachtzügen ausbauen.

Nachtzug von Sylt nach Salzburg hat Klimaanlage und WLAN

Gefahren wird mit sogenannten Couchette-Reisewagen, deren Sitze sich zu drei Doppelstockbetten pro Abteil umlegen lassen, so die Sprecherin. Das Unternehmen verwende dazu Züge, die bis zum Ausstieg aus dem Nachtzuggeschäft für die Deutsche Bahn im Einsatz gewesen seien. Modernisiert mit Klimaanlage und WLAN, fuhren sie zuletzt im Auftrag von Flixtrain. „Zu Beginn der Corona-Krise im März ist diese Kooperation jedoch beendet worden“, sagt Quentin. So musste sich die Firma eine neue Einsatzmöglichkeit überlegen.

Mit der Resonanz ist das Unternehmen bisher sehr zufrieden. „Die Nachfrage überwältigt uns", sagt die Sprecherin. Dennoch seien auch für Kurzentschlossene noch Plätze verfügbar – selbst auf der Premierenfahrt am 4. Juli.

Family+Friends-Abteil: Passagiere haben das Abteil für sich

Besonderes Augenmerk lege der Anbieter dabei auf den Infektionsschutz. „Bei uns kann man in diesem Jahr entweder nur eine Single-Kabine oder ein ganzes Abteil für seine Familie oder Freunde buchen“, erklärt die Sprecherin. Maximal sechs Personen könnten so zusammen reisen und auch an unterschiedlichen Orten zu- und aussteigen.

Außerdem würden die Plätze von Fahrgästen, die etwa schon in Frankfurt oder München aussteigen, während der Weiterfahrt nicht neu belegt. „Deswegen muss im Abteil auch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden“, sagt Quentin. Bei Erfolg soll das Angebot sukzessive ausgebaut werden.

Alpen-Sylt-Nachtexpress: Züge fahren bis Anfang November 2020

Sicher ist jetzt schon, dass der zuerst nur bis zum 7. September geplante Betrieb verlängert wird. „Der letzte Zug des Jahres wird am 2. November auf Sylt eintreffen“, so Quentin. Nach dem Start am kommenden Sonnabend sollen immer donnerstags und sonnabends Züge von Westerland Richtung Berge fahren, freitags und sonntags führt der Weg ab Salzburg über München und Frankfurt zurück an die Nordsee.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.