Lob kam ebenso vom Koalitionspartner CDU. Das Jobticket schaffe „echte Anreize, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen“, sagte der Verkehrspolitiker Hans-Jörn Arp. „Dass für Auszubildende die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Kieler Stadtgebiet sogar kostenlos sein wird, ist besonders gelungen.“

Wie berichtet, gewährt das Land den Verkehrsunternehmen im Norden für die nächsten zwei Jahre eine Anschubfinanzierung von insgesamt zwei Millionen Euro, um das Risiko von Einnahmeverlusten zu verringern. Vereinbart wurde ein zweistufiges Rabattsystem, das vom Zuschuss des jeweiligen Arbeitgebers abhängt: Bei einer monatlichen Unterstützung des Jobtickets von mindestens 15 Euro gibt es zehn Euro Rabatt, bei mindestens 30 Euro gewähren die Verkehrsunternehmen 20 Euro Rabatt. Vor allem Berufspendler in und um Kiel profitieren stark.

Jobticket : Grüne sprechen von einem Meilenstein

Andreas Tietze (Grüne) sprach von einem „Meilenstein einer modernen und nachhaltigen Mobilitätspolitik“. Allerdings hätten Bus und Bahn in der Coronakrise viele Kunden verloren. Diese müssten durch attraktive Angebote zurückgewonnen werden. Die Grünen setzten sich auch für ein landesweites Schülerticket ein, wie es in Hessen bereits genutzt wird.

Opposition nimmt Schüler und Kleinstbetriebe in den Blick

In eine ähnliche Richtung zielte die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering. Es bleibe eine große Lücke: „Auch Schülerinnen und Schüler, die allgemeine oder berufliche Oberstufen besuchen, sollten vergünstigt öffentliche Verkehrsmittel nutzen können“, sagte sie.

Kai Vogel ( SPD) fand zwar lobende Worte. Allerdings kritisierte er, dass nur Pendler in die Gunst des Angebots kommen, wenn deren Unternehmen mindestens fünf Tickets kaufen. „Es ist ungerecht, wenn jemand, der allein oder nur zu zweit in einer Firma arbeitet, der Landesregierung nicht gleich viel wert ist wie die in einem großen Betrieb.“ Kostenfreier Nahverkehr sei das Ziel der SPD. „Doch wenn Kostenfreiheit gilt, muss sie überall gelten.“

DGB : Jobticket war überfällig

DGB Nord-Chef Uwe Polkaehn bezeichnete das Jobticket als überfällig. „Besser spät als nie.“ Die Pendlerzahlen hätten in den vergangenen Jahren beständig zugenommen: Nach Kiel pendeln demnach von den rund 92.000 Beschäftigten etwa 61.500 ein. 28.000 pendeln aus der Stadt heraus. „Gerade im Norden, wo die niedrigsten Löhne Westdeutschlands gezahlt werden, muss die Mobilität der Beschäftigten finanziell stärker gefördert werden. Dazu gehören auch ordentliche Beiträge der Arbeitgeber.“

