Jubiläumsfeier zur deutsch-dänischen Grenzziehung: Steinmeier feiert mit Königin Margrethe II.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchen an diesem Wochenende Deutschlands nördlichstes Nachbarland Dänemark. Anlass sind die Feierlichkeiten zur friedlichen Grenzziehung zwischen den beiden Ländern vor 100 Jahren, die 2020 pandemiebedingt verschoben werden mussten.

Am Samstag ist das deutsche Staatsoberhaupt zunächst in Kolding zu Gast. Hier trifft Steinmeier in der Designschule rund 80 Kilometer nördlich der Grenze Studierende und Lehrende. Am Sonntag stehen Gespräche und Treffen mit der deutschen Minderheit auf dem Programm. Auch Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ist dabei. Höhepunkt der Reise werden die nachgeholten Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der Grenzziehung auf den Düppeler Schanzen und in Sonderburg sein. Daran nimmt auch die dänische Königin Margrethe II. teil.

Jubiläum sollte 2020 groß gefeiert – dann kam Corona

Eigentlich sollte das Jubiläum im vergangenen Jahr groß gefeiert werden, unter anderem mit einem deutsch-dänischen kulturellen Freundschaftsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen in beiden Ländern. Vieles musste aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen oder aufgeschoben werden. Einiges - wie die Feierlichkeiten auf den Düppelner Schanzen - wird nun nachgeholt. Zudem vereinbarten die beiden Länder im Frühjahr eine gemeinsame Freundschaftserklärung. Unter anderem wollen sie ihre Zusammenarbeit bei den erneuerbaren Energien, in Umweltschutz und Entwicklungsarbeit weiter ausbauen.

Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg entschieden die Bewohner zweier Regionen Schleswigs, ob sie zu Dänemark oder Deutschland gehören wollten. Am 10. Februar 1920 stimmten in Nordschleswig 74 Prozent für Dänemark, am 14. März in Mittelschleswig 80 Prozent für Deutschland - Flensburg, Südtondern und Husum blieben somit ebenso deutsch wie Föhr, Amrum und Sylt. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Zuletzt hatten aber auch neue Berichte zu den Abhörpraktiken des US-Geheimdienstes NSA für Verstimmung zwischen den beiden Nachbarn gesorgt. Ein Rechercheverbund um den dänischen Rundfunksender DR sowie NDR, WDR, „Süddeutsche Zeitung“ und weitere Medien hatte unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, die NSA habe mit dänischer Hilfe deutsche und andere europäische Toppolitiker gezielt belauscht, darunter Kanzlerin Angela Merkel und auch Steinmeier selbst, als der noch Bundesaußenminister war. Zugrunde liegt den Angaben eine interne Analyse des dänischen Militärnachrichtendienstes FE aus den Jahren 2012 und 2014.

Bei den nun nachgeholten Feierlichkeiten soll es aber nicht um Spionage, sondern um Freundschaft und die enge Beziehung der beiden Länder gehen. Das Jahr 1920 markierte einen der wichtigsten Momente ihrer gemeinsamen Geschichte: Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg entschieden die Bewohner zweier Regionen Schleswigs, ob sie zu Dänemark oder Deutschland gehören wollten. Am 10. Februar 1920 stimmten in Nordschleswig 74 Prozent für Dänemark, am 14. März in Mittelschleswig 80 Prozent für Deutschland - Flensburg, Südtondern und Husum blieben somit ebenso deutsch wie Föhr, Amrum und Sylt.

Noch im selben Jahr wurde nördlich von Flensburg und südlich von Tondern (Tønder) eine neue Grenze gezogen. Die Dänen gliederten Nordschleswig - sie sagen Sønderjylland (Süderjütland) - am 15. Juni 1920 wieder formal ins Königreich ein. Am 10. Juli ritt der dänische König Christian X. auf einem Schimmel über die ehemalige Grenze und nahm Nordschleswig auf der Düppeler Höhe, wo 1864 preußische Soldaten die dänische Armee besiegten, in Besitz. „Düppel wurde damit vom Ort der Niederlage zu einem Symbol dänischer Selbstbehauptung“, sagte der Historiker Frank Lubowitz im vergangenen Jahr. Seitdem finden alle Jubiläumsfeiern zur Volksabstimmung an diesem Ort statt.

Umstrittener Wildschweinzaun ist ein Ärgernis – nicht mehr

Die demokratische Grenzziehung und das friedliche Miteinander von Deutschen und Dänen in der Region gelten international als vorbildhaft - das Zusammenleben funktioniert unabhängig von der Politik auf beiden Seiten weitgehend gut. Daran änderten auch Ärgernisse wie die dänischen Grenzkontrollen und der umstrittene Wildschweinzaun entlang der 70 Kilometer langen Grenze nichts.

Die Volksabstimmung von 1920 gilt auch als Geburtsstunde der Minderheiten in der Region. Es entstanden zunächst eine große deutsche Minderheit in Dänemark und eine kleinere dänische Minderheit in Deutschland. Dieses Verhältnis kehrte sich nach dem Zweiten Weltkrieg um. Derzeit fühlen sich etwa 15 000 Menschen der deutschen Minderheit in Dänemark zugehörig, etwa 50 000 Menschen in Schleswig-Holstein zählen sich zur dänischen Minderheit.

Margrethe II. war zuletzt 2019 in SH zu Besuch

Die Minderheiten unterhalten jeweils Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen. Mit dem Deutschen Museum in Sonderburg (Sønderborg) und dem Deutschen Gymnasium für Nordschleswig in Apenrade (Aabenraa) besucht der Bundespräsident am Sonntag gleich zwei Einrichtungen der deutschen Minderheit. Der Hauptvorsitzende des Bundes Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, freut sich sehr über Steinmeiers Besuch. „Wir sehen seinen Besuch auch als Anerkennung unserer Arbeit für ein gutes Zusammenleben im deutsch-dänischen Grenzland.“ Er unterstreiche gleichzeitig die enge Verbundenheit Deutschlands mit der deutschen Minderheit in Nordschleswig.

Bereits im September 2019 war die dänische Königin mehrere Tage zu Gast in Schleswig-Holstein gewesen. Sie besuchte dort unter anderem viele Einrichtungen der dänischen Minderheit.

