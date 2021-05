Kiel

„Viele haben Familie in Israel“, erzählt der Vorsitzende der liberalen Jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein, Walter Blender. „Meine erwachsenen Kinder leben auch dort.“

Für Juden in Schleswig-Holstein sei die Situation derzeit angespannt, berichtet Blender. „Wir spüren es überall.“ So seien Juden aus Bad Segeberg und aus dem Speckgürtel in arabischen Geschäften, wo sie seit Jahren etwa Hummus (Kichererbsenbrei) kaufen, „abneigend bedient“ oder schlicht übersehen worden. „Juden sind dort nicht mehr gewollt.“

Auch in der Kiel-Region hat sich die Lage zugespitzt. „Unsere Sorgen sind gewachsen“, sagt der Vorsitzende der traditionellen Jüdischen Gemeinschaft in Schleswig-Holstein, Igor Wolodarski. Auch viele seiner Gemeindemitglieder haben Verwandte in Israel. „Wenn Leben bedroht sind, macht das immer Sorgen.“

Dank an die Polizei in Schleswig-Holstein

Wolodarski stellt zugleich klar, dass das jüdische Leben in Schleswig-Holstein nicht konkret gefährdet sei, und dankt dafür auch der „aufmerksamen Polizei“.

Dass jüdische Einrichtungen in Deutschland geschützt werden müssen, erklären Blender und Wolodarski auch mit einem fatalen Irrtum. Viele Muslime machten keinen Unterschied zwischen dem Staat Israel und den Juden in Deutschland. „Für viele Muslime ist alles eins“, beklagt Bender.

"Israel darf sich verteidigen"

Im Nahost-Konflikt selbst beziehen die Vorsitzenden der beiden jüdischen Verbände in Schleswig-Holstein klar Position. Die radikal-islamische Hamas sei eindeutig der Aggressor, betont Blender. „Israel hat das Recht, sich gegen Angriffe zu verteidigen.“ Den Wunsch vieler Menschen, die sich neben Israel einen palästinensischen Staat wünschen, kann Blender nachvollziehen.

Aber: „Ziel von Hamas ist keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern ein Groß-Palästina.“ Kritik an der Politik der israelischen Regierung sei natürlich legitim, ergänzt Wolodarski. „Israel aber das Existenzrecht abzusprechen oder es auch nur relativieren ist purer Antisemitismus.“

"Mitte der Gesellschaft schweigt"

Mit Blick auf die Demo-Lage in Kiel, wo am Wochenende 200 Freunde Palästinas und 50 Anhänger Israels protestierten, vermisst Wolodorski Unterstützung. „Die Mitte der Gesellschaft schweigt.“ Und den hehren Worten der Politiker im Kampf gegen Antisemitismus würden kaum Taten folgen, bedauert er.

Blender fürchtet derweil, dass der Graben zwischen Juden und Muslimen in Deutschland tiefer wird. Schon jetzt würden Gemeinden immer wieder die Erfahrung machen, dass bei Klassenausflügen muslimische Schüler fehlten, weil deren Eltern den Besuch einer Synagoge nicht erlaubten. „Hier müssten eigentlich die Lehrkräfte und das Schulministerium handeln.“

Landtag in Kiel bekennt sich zu Israel

Rückendeckung bekamen die jüdischen Gemeinden aus dem Landtag. Die Abgeordneten verurteilten jede Form von Antisemitismus und bekannten sich zum Existenzrecht Israels. Bildungsministerin Prien betonte, es gebe einen direkten Zusammenhang zwischen Auschwitz und der Gründung des Staates Israel. Sie warb dafür, den Kampf gegen Antisemitismus als Staatszielbestimmung in das Grundgesetz aufzunehmen.

Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben schlug indirekt vor, die bisher ehrenamtliche Stelle des Landes-Antisemitismusbeauftragten in ein Hauptamt umzuwandeln. Beauftragter ist derzeit Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU).