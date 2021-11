Kiel

„Es erfordert heute Mut, in der Öffentlichkeit eine Kippa zu tragen. Wenn wir das hinnehmen, erfordert es morgen schon Mut, sich für einen Juden einzusetzen.“ Mit mahnenden Worten hat Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwochabend das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ in Schleswig-Holstein eröffnet. Man müsse den Schneeball zertreten, bevor er zu einer Lawine wird, die alles unter sich begrabe. Der wachsende Antisemitismus in Deutschland dürfe nicht hingenommen werden, betonte Günther in der Synagoge in Kiel-Gaarden: „Es ist ein immerwährender Kampf, der keine Pause erlaubt.“

130 der insgesamt 1500 geplanten Veranstaltungen finden in Schleswig-Holstein statt. Ursprünglich sollte das Festjahr bereits Anfang dieses Jahres beginnen. Doch wegen der Pandemie mussten die meisten norddeutschen Institutionen ihren Auftakt verschieben. Die Jüdische Gemeinschaft in Schleswig-Holstein war nun Gastgeber einer hochkarätig besetzten Auftaktveranstaltung, wenige Tage vor den Gedenkveranstaltungen in der Landeshauptstadt anlässlich der Reichspogromnacht.

„Schleswig-Holstein tut viel“, sagte Günther, auch mit Hinweis auf einen im Juni gegründeten Runden Tisch. „Genug kann es aber vermutlich nie sein.“ Er wünsche sich, dass das jüdische Leben durch die Veranstaltungen sichtbarer werde.

Josef Schuster: Juden dürfen nicht nur als Opfer gesehen werden

Daran knüpfte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, an. Das Bewusstsein in der deutschen Bevölkerung über jüdisches Leben sei wenig ausgeprägt. Viele schätzten die Zahl der Juden in Deutschland um mindestens das Zehnfache zu hoch ein, andere hätten keine Ahnung, dass nach der Schoah überhaupt wieder Juden in Deutschland leben. „Wir wollen jüdisches Leben spürbarer machen.“

Ausstellung im Landeshaus In Schleswig-Holstein wurde jüdisches Leben das erste Mal vor circa 700 Jahren beschrieben. Seit rund 400 Jahren ist die Existenz jüdischer Gemeinden belegt. Nach der Schoah war das Judentum im nördlichsten Bundesland beinahe verschwunden. In den vergangenen 30 Jahren wurde das jüdische Leben durch eine Vielzahl an Menschen belebt, die aus der ehemaligen Sowjetunion zugewandert waren. In den kommenden Monaten wird es mehrere Veranstaltungen geben. So präsentiert etwa der Schleswig-Holsteinische Landtag im Landeshaus ab Dienstag, 9. November, die Ausstellung des Leo Baeck Instituts mit dem Titel „Shared History – 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum“. Weitere Programmpunkte unter www.gcjz-sh.de

Mit Konferenzen, Workshops, Synagogenführungen oder koscheren Kochkursen sollen im Festjahr alte Ressentiments abgebaut werden, so Schuster: „Wir dürfen weder die jüdische Geschichte auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 reduzieren noch auf Abfolgen von Pogromen.“ Juden dürften nicht ausschließlich als Opfer gesehen werden. „Sonst werden ,Du, Opfer‘ und ,Du, Jude‘ auf Schulhöfen Synonyme bleiben“, erklärt Schuster. „Bei Schülern steht Mitleid mit den Juden, wir brauchen aber Respekt.“

Peter-Harry Carstensen: „Toleranz ist nicht genug“

Peter-Harry Carstensen, Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus in Schleswig-Holstein, betonte ebenfalls die Wichtigkeit, jüdisches Leben „verständlicher und begreifbarer“ zu machen. „Toleranz ist nicht genug, das klingt oft sehr gönnerhaft. Nein, ihr sollt mit uns zusammenleben.“ Bei seinen Reise durch Schleswig-Holstein begegneten ihm immer wieder Menschen, die ihn fragen, ob hier überhaupt Juden leben.

Carstensen verzichtete in seiner Rede bewusst auf die Begriffe „Jubiläumsjahr“ oder „Festjahr“, er bevorzuge angesichts der Geschichte der Juden in Deutschland eher den Begriff „Gedenken“ – und erinnerte an Helmut Kohl und seinen Satz über die „Gnade der späten Geburt“. „Auch ich bin erst 1947 geboren und gehöre zu denen, denen die späte Gnade der Geburt eine Verantwortung aufbürdet. Wir haben eine Verantwortung für jüdisches Leben in Deutschland und hier in Schleswig-Holstein.“

Dem pflichtete Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages Kirsten Eickhoff-Weber bei. „Wir müssen das Jubiläum für die Gegenwart und Zukunft nutzen.“ So sei es vor allem in der Schule nötig, nicht nur die dunkelsten Kapitel zu behandeln, sondern auch das jüdische Leben insgesamt. „Für viele Menschen ist jüdisches Leben unbekannt. Dabei gehört es zu unserer Geschichte, gehört heute zu uns und wird in Zukunft zu uns gehören“, so Eickhoff-Weber.

Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, wurde zu Beginn einer abschließenden Podiumsdiskussion persönlich – und nahm Bezug zu ihren jüdischen Vorfahren: „Mein Großvater wäre stolz, wenn er wüsste, dass ich hier heute sitze. Es ist keine Selbstverständlichkeit.“