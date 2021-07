Kiel

Was ist das richtige Mittel gegen laute Partys im Freien, nach denen Strand, Park oder Seeufer am nächsten Morgen übersät von Müll sind? Kommunen versuchen, dem Problem mit vermehrten Kontrollen durch Ordnungsdienste Herr zu werden, und Reinigungstrupps machen Sonderschichten. Die Idee eines allgemeinen Alkoholverbots ab 22 Uhr, wie es die CDU in Kiel für Hotspots gerade vorgeschlagen hat, wird mit Skepsis aufgenommen.

„Natürlich kann es hilfreich sein, solchen Exzessen mit einem Verbot zu begegnen. Aber das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit“, sagt Holger Klink, Bürgermeister von Strande. „Der größte Teil verhält sich ja vernünftig. Wieso soll man denen dann verbieten, ihr Bier oder ihren Wein zu trinken?“ Auch ein Alkoholverbot müsse kontrolliert werden. „So oder so braucht es einen Sicherheitsdienst.“

Klink wünscht sich, dass die Menschen untereinander stärker aufeinander achten. „Man kann ruhig mal zu anderen herübergehen und sagen: Es ist nicht in Ordnung, wie ihr euch verhaltet.“ Das müssten nicht immer nur Ordnungskräfte machen.

Schnetzer: Das Gefühl von Ungerechtigkeit nimmt zu

„Das Bedürfnis der jungen Menschen ist es nicht, über die Stränge zu schlagen, sondern ihre Freiheiten wiederzuerlangen“, sagt Simon Schnetzer, der für die Studie „Jugend und Corona in Deutschland“ bundesweit mehr als 1000 Personen zwischen 14 und 29 Jahren zu ihren Einstellungen befragt hat.

Sie hätten sich eineinhalb Jahre solidarisch und rücksichtsvoll den Älteren und Risikogruppen gegenüber verhalten. „Mittlerweile geben über 50 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, dass ihre psychische Gesundheit sich verschlechtert hat.“ Ihnen gehe es nicht primär ums Feiern, sondern darum, unbeschwert mit anderen zusammenzukommen.

Viele erlebten die Pandemiezeit als entbehrungsreich. „Das zunehmende Gefühl von Ungerechtigkeit steigert die Bereitschaft, gegen die Regeln des Systems zu verstoßen, weil sie sich vom System ,verarscht’ fühlen.“ Geimpfte dürften mehr als Ungeimpfte, viele Jugendliche hätten aber noch kein Angebot dazu erhalten. „Der Frust steigt, weil sämtliche Bedürfnisse der Jugend durch Verbote unterdrückt werden“, so Schnetzer.

Bürgermeister appellieren an Eigenverantwortung

Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski kann verstehen, dass das Bedürfnis, wieder Party zu machen, nach den Corona-Monaten gewachsen ist. „Aber der Wunsch nach Freiheit darf nicht zu Rücksichtslosigkeit führen. Eigentlich sollten die Leute doch die Weitsicht haben, dass es am nächsten Tag alle am Strand wieder schön haben wollen.“

Er ruft dazu auf, vorhandene Behälter für Müll zu benutzen und nicht einfach seine Sachen liegen zu lassen. „Mutti kommt nicht und räumt hinter euch auf“: Das müssten sich die Feiernden bewusst machen.

In Schönberg gab es rund um den Vatertag ein Alkoholverbot am Seebrückenvorplatz, weil sich der Ort als Treffpunkt etabliert hatte. Das grundsätzlich an einzelnen Strandabschnitten einzuführen, wäre aus Kokocinskis Sicht nicht gerechtfertigt. Das Problem würde sich zudem nur verlagern. „Die Menschen suchen sich dann eine andere Stelle.“

Jugendforscher wünscht sich „Safe Spaces“

Auch Toni Köppen, Bürgermeister von Bad Segeberg, appelliert an die Eigenverantwortung der Bürger. Seine Verwaltung überlegt noch, wie sie mit dem Problem umgehen soll. „Ich könnte mir vorstellen, Streetworker vorbeizuschicken, die mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen und sie dafür sensibilisieren, welche Auswirkungen ihr Verhalten hat.“

Laut Schnetzer braucht es sozial Arbeitende, die mit jungen Menschen gemeinsam Lösungen schaffen. Statt sie in die Kriminalisierung zu treiben, sollten Kommunen ihnen einen Raum geben. Sein Vorschlag wären „Safe Spaces“: Plätze, an denen kontrolliertes Feiern möglich ist.