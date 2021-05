Eckernförde

Bei strahlendem Sonnenschein ist die Tischtennisplatte ebenso beliebt wie die Schaukel. Kinder toben auf dem Außengelände der Eckernförder Jugendherberge. Hinter den Bäumen glitzert die Ostsee. Die Familie hier ist froh über den Kurzurlaub. Auch die Herbergsleitung freut sich über die Gäste – über Pfingsten sind die Betten gut nachgefragt.

In Eckernförde ist die Herberge bereits seit einigen Wochen wieder geöffnet, sie beteiligte sich am Tourismus-Modellprojekt. Seit vergangener Woche dürften eigentlich auch wieder Schulklassen anreisen. „Aktuell haben wir aber viele Familien, Einzelgäste und Paare“, sagt Jennifer Steinhardt, die die Einrichtung mit ihrem Mann Gregor leitet.

Jennifer und Gregor Steinhardt leiten die Jugendherberge Eckernförde. Quelle: Frank Peter

Viele Klassenfahrten werden storniert

Vier Klassen seien vor den Sommerferien noch angemeldet, teils hätten sie spontan gebucht. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Stornierungen von Gruppenreisen. „Wir haben immer wieder Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern, die Fragen zu den Corona-Regeln in den kommenden Wochen haben. Die kann ich beim besten Willen nicht beantworten“, so Jennifer Steinhardt. Gleiches gelte für die Kinderfreizeiten, die eigentlich in den Sommerferien stattfinden sollen.

Aktuell heißt es vom Bildungsministerium, dass „die Hygienekonzepte der Jugendherbergen und die näheren Umstände an den Veranstaltungsorten für die konkreten Durchführungsmöglichkeiten entscheidend sind“. Klassenfahrten gelten aber auch als schulische Veranstaltungen.

Jugendherbergs-Landesverband Nordmark kritisiert unklare Regelungen

Aus Sicht des Landesverbands Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) ist damit ungeklärt, ob nun die aktuellen Regeln der Schulen oder des Tourismus gelten, etwa mit Blick auf die Corona-Tests. Der Landesverband hat daher die Landesregierung aufgefordert, klare Regelungen für die Klassenfahrten zu finden.

„Da im Gruppenbereich lange im Voraus geplant werden muss, sollten so bald wie möglich die konkreten Rahmenbedingungen definiert werden – auch wenn sie erst später in Kraft treten“, sagt Stefan Wehrheim, Geschäftsführer des DJH-Landesverbands. „Nur so können Sommercamps und Ferienfreizeiten, die für viele Kinder und Jugendliche gerade wichtiger denn je sind, verantwortungsbewusst stattfinden.“

Jugendherbergen hoffen auf Klassenfahrten mit Kohortenregelung

Klassenfahrten mit einer Kohortenregelung hätten im vergangenen Jahr gut geklappt, sagt Katharina Pauly, Pressereferentin des Landesverbands. Aktuell könnten pro Zimmer nur zwei Haushalte – also zwei Kinder – untergebracht werden. Gleiches gelte für die Tische in den Speisesälen. „Theoretisch ist das alles machbar, da wir momentan mehr Zimmerkapazität haben.“

Doch wäre eine Klasse in der Jugendherberge eine Kohorte, wäre vieles leichter. In Eckernförde würden die Gruppen dann jeweils gemeinsam in den Zimmern auf einem Flur untergebracht, bekämen jede einen eigenen Speisesaal. Nach den aktuellen Regeln könnten in der Herberge zwei Klassen untergebracht werden, sagt Jennifer Steinhardt.

Damit hat das Haus an sich noch Glück – gerade manche Schullandheime sind so klein, dass sie unter den aktuellen Bedingungen nicht einmal eine einzige Gruppe unterbringen könnten. Kostendeckend sei der Betrieb in dem Haus mit 162 Betten so allerdings nicht, sagt Steinhardt.

Die Steinhardts planen die nächsten Monate in der Hoffnung, dass die Kohortenregelung kommt, dann könnten fünf Klassen zeitgleich in der Herberge unterkommen. Für August und September seien viele Klassenfahrten angesetzt. Sollte es bei den aktuellen Vorgaben bleiben, müssten sie einigen absagen, so Jennifer Steinhardt. „Das wäre eine Entscheidung, die wir nicht unbedingt treffen wollen.“