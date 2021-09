Plön

Auf dem Weg zur Plöner Jugendherberge kommt einem an diesem Vormittag ein ganzer Schwung Kinder entgegen. Die Schulklasse will zur Bushaltestelle. Hinter dem Herbergsgebäude beschäftigen sich zwei weitere Klassen mit Gruppenspielen, das geht nur unter lauten Rufen und Anfeuern der Teammitglieder.

Im Gebäude hingegen herrscht jetzt, nach dem Frühstück, Stille. Doch die trügt. Sechs Klassen sind an diesem Tag kurz vor den Herbstferien in der Jugendherberge eingecheckt – das Haus ist damit voll belegt. „Es ging von 0 auf 100 wieder los. Viele Klassen holen verpasste Fahrten nach“, sagt Gesa Kunst-Görg, die mit ihrem Mann Valentin Görg die Jugendherberge Plön leitet.

Nachdem es viele Monate keine Klassenfahrten gab, haben die Plöner Jugendherbergseltern Gesa Kunst-Görg und Valentin Görg inzwischen wieder viel zu tun. Quelle: Dirk Schneider

In die Plöner Jugendherberge kehrte das Leben auf einen Schlag zurück

Seit 25 Jahren mache sie die Arbeit in der Herberge, und dennoch empfinde sie den Betrieb gerade als sehr wuselig. „Ich weiß nicht, ob das an mir oder an den Kindern liegt“, sagt Kunst-Görg mit Blick darauf, dass viele erzwungenermaßen ruhige Monate hinter ihr und ihrem Team liegen.

Es sei kein langsames Reinkommen gewesen, berichtet auch Küchenleitung Bianca Prieß. „Zack, waren die Gäste wieder da.“ Prieß ist zwar noch in Kurzarbeit, aber froh, wieder Frühstücksbüfetts und Abendessen vorbereiten zu können.

Das Treiben, das in Plön herrscht, spiegelt die Buchungslage in den Jugendherbergen im Land insgesamt wieder, wie Katharina Pauly, Sprecherin des DJH-Landesverbands Nordmark, berichtet. „Vorsichtig ausgedrückt haben wir das erste Mal seit Corona wieder eine Klassenfahrtsaison.“ Im Moment gebe es für Buchungen bis in 2022 hinein Anfragerekorde. „Wir sind uns aber im Klaren darüber, dass sich das schnell wieder ändern kann.“

Zahl der Übernachtungen ist in den Jugendherbergen wegen der Pandemie deutlich zurückgegangen

Betrachtet man die ersten acht Monate des Jahres, zeigen sich die Pandemiefolgen deutlich: Von Januar bis August 2021 gab es in den mehr als 40 Jugendherbergen des Landesverbands rund 310 000 Übernachtungen, 2020 waren es im gleichen Zeitraum rund 235 000. Im Jahr vor der Pandemie, 2019, gab es von Januar bis August 746 010 Übernachtungen – mehr als in den beiden Folgejahren zusammen.

Entsprechend betont Pauly daher die große Herausforderung, die der Winter mit sich bringt – traditionell keine reisestarke Zeit im Norden. Eigentlich würden Frühjahr und Sommer genutzt, um ein Polster für die kalte Jahreszeit aufzubauen, so Pauly. „Das fehlt uns derzeit, denn wir hatten rund ein halbes Jahr geschlossen.“

Das hat Folgen: „Wir werden noch eine Weile auf Fördergelder angewiesen sein“, erklärt Pauly. Die gebe es für verschiedene Bereiche von Bund und Ländern. Aktuell werden etwa vergünstigte Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche angeboten. Ab Oktober sollen Freizeiten für Familien mit kleinem Einkommen oder beeinträchtigten Familienmitgliedern buchbar sein. „Wir sind dankbar für die Unterstützung, auch wenn diese natürlich nicht ganz unbürokratisch ist“, erklärt Pauly.

Die Pandemie bringt für das Jugendherbergs-Team mehr Aufwand mit sich

Aufwand bringt nicht nur die Beantragung der Fördergelder, sondern neben der Umsetzung der Hygieneauflagen auch die wegen der Pandemie flexibleren Stornierungsmöglichkeiten und der hohe allgemeine Beratungsbedarf. Das spürt auch Gesa Kunst-Görg in Plön. „Es gibt wesentlich mehr Fragen, etwa zu den Corona-Regeln. Auch ist das Pauschalprogramm aufwendiger zu organisieren.“

So hätte es etwa vor der Pandemie Erlebnispädagogik-Angebote gegeben. Doch während des Lockdowns hätten sich die Menschen, die diese gestaltet haben, wegen des Einnahmeausfalls andere Arbeit gesucht. Jetzt fehlt das Personal für diese Angebote.

Die 6b der Schule an den Auewiesen aus Malente holt ihre Kennenlernfahrt in die Plöner Jugendherberge nach. Klassenlehrer Marcus Wagner (links) erklärt seinen Schülerinnen und Schülern die Gemeinschaftsaufgabe, ein rohes Ei sicher zu verpacken. Quelle: Dirk Schneider

Von den Herausforderungen, vor denen Gesa Kunst-Görg und ihr Team drinnen stehen, scheinen die Klassen draußen auf dem Gelände der Plöner Jugendherberge wenig zu spüren. Die Kinder aus der 6b der Schule an den Auewiesen in Malente zum Beispiel widmen sich gerade einer ganz anderen Problematik: Sie sollen ein rohes Ei so verpacken kann, dass es beim Herunterfallen nicht zerbricht.

Eigentlich hätten sie vor einem Jahr zum Kennenlernen auf Klassenfahrt gehen sollen. Das werde nun nachgeholt, berichtet Lehrer Markus Wagner. „Die Kinder haben der Fahrt jetzt entgegengefiebert.“