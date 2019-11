Schleswig

Einbrüche in vier Schleswiger Schulen: Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stehen im Verdacht, am Wochenende in die Schulen eingebrochen zu sein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden unter anderem in der Domschule elektronische Geräte wie ein Smartphone und Tablets gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zudem wurde ein Steuergerät entwendet, mit dem die Haustechnik bedient wird. Die Heizungsanlage der Domschule konnte daher nicht hochgefahren werden und der Schulunterricht musste am Montag ausfallen.

Polizei ermittelt Verdächtige

Auch in drei weiteren Schulen im Stadtgebiet wurde im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen eingebrochen. Am Montagnachmittag konnte die Polizei die drei tatverdächtigen Jugendlichen ermitteln. Sie kommen den Angaben zufolge für alle vier Einbrüche in Betracht. Bei ihnen konnten Teile des Stehlguts gefunden werden.

Von dpa/RND