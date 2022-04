Kiel

Am 8. Mai sind alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ab 16 Jahren aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Rund zehn Prozent der Wähler sind unter 24 Jahre alt. Trotzdem haben viele junge Menschen das Gefühl, dass ihre Stimmen in der Landespolitik nicht gehört werden. Im KN-Podcast „Jung und unerhört“ sollen sie zu Wort kommen.

„Wenn du morgen vor dem Landeshaus demonstrieren gehen würdest, was würde auf deinem Plakat stehen?“, haben die Volontäre der Kieler Nachrichten gefragt. In einem Podcast erzählen nun junge Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner von ihren Problemen, von den Dingen, die sie aufregen, und von denen, die ihnen am Herzen liegen. Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: Die Lebensrealität von jungen Menschen im Land ist geprägt von den Entscheidungen der Landespolitik.

Erste Folge zum Thema Ausbildung: Wenn das Geld knapp wird

In jeder Podcastfolge sind ein oder zwei junge Menschen zu Gast. Außerdem kommen ein Experte oder eine Expertin zu Wort, die das Thema noch einmal einordnen. Die Folgen erscheinen jeweils um 8 Uhr und sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt.

In der ersten Folge von „Jung und unerhört“ ist Norman zu Gast. Er ist 20 Jahre alt, Berufsschüler in Neumünster. Er erzählt, wie er ohne elterliche Unterstützung mithilfe eines Nebenjobs seine Ausbildung, Wohnung und Verpflegung finanziert.