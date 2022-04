Kiel

„Kunstrasen für alle!“ Das hat Tjalf Cosmilla auf sein Plakat geschrieben. Dabei ist er eigentlich gar nicht so der Typ für Demonstrationen, erzählt er im KN-Podcast „Jung und unerhört“. Doch ein Thema liegt ihm am Herzen: Tjalf ist Trainer einer Fußballjugendmannschaft des Suchsdorfer SV – aus Leidenschaft. In unserem Podcast berichtet er von den Sonnen- und Schattenseiten seines Engagements und der Situation der Sportvereine in Kiel und Umgebung.

Podcast zur Landtagswahl: Hier kommen junge Wähler zu Wort

Am 8. Mai sind alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ab 16 Jahren aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Trotzdem haben viele junge Menschen das Gefühl, dass ihre Stimmen in der Landespolitik nicht gehört werden. Bei „Jung und unerhört“ sollen sie zu Wort kommen.

In jeder Folge „Jung und unerhört“ erzählen junge Leute aus Schleswig-Holsteiner von ihren Problemen – und schreiben den Kern ihrer Forderungen an die Politik auf Plakate. Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: Die Lebensrealität von jungen Menschen im Land ist geprägt von den Entscheidungen der Landespolitik.

Zu Gast sind in jeder Folge ein oder zwei junge Leute aus der Region. Außerdem kommen Menschen mit Expertise zu Wort, die das Thema einordnen. Die Folgen sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt.