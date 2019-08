Süderheistedt

Das Feuer brach aus zunächst ungeklärten Ursachen gegen 2.15 Uhr in einem Rinderstall auf einem Bauernhof in Süderheistedt aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Ein Großteil der Tiere konnte aus dem Stall gerettet werden, sieben Jungbullen kamen in den Flammen jedoch ums Leben.

Das Gebäude sei komplett abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor 5 Uhr.

Insgesamt gehe man von einem Schaden von rund 200 000 Euro aus. Einen Großteil der etwa 60 Kühe konnten die Rettungskräfte noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Brandermittlungen hat die Heider Kripo übernommen.

Von RND/dpa