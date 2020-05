Wo könnte Marian Mike W. sein? Am 20. April 2020, kurz vor Mitternacht, verließ er sein Zuhause in Engelbrechtsche Wildnis im Kreis Steinburg. Seitdem fehlt von dem 16-Jährigen jede Spur. Am Dienstag wurde sein Verschwinden bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt. Hält er sich in Flensburg auf?