Eggstedt

Ein Fünfjähriger ist am Montagmittag in Eggstedt ( Kreis Dithmarschen) von einem Auto erfasst worden und hat schwere Verletzungen erlitten. Der Junge habe die Straße überqueren wollen und sei dabei vom Auto eines 72-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Fünfjährige sei auf die Straße geschleudert und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben.

Anzeige

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Weitere KN+ Artikel

Von RND/dpa