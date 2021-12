Lübeck/Kiel

Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Kiel, Birgit Heß (56), muss um ihre Beförderung bangen. Ihr Lübecker Kollege Ralph Döpper (61) hat bei Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) Widerspruch gegen die Ernennung von Heß zur Generalstaatsanwältin erhoben und zudem eine Konkurrentenklage eingereicht.

„Ich werde die Entscheidung des Justizministers gerichtlich überprüfen lassen“, sagte Döpper auf Anfrage. Gründe nannte er nicht. In Justizkreisen wird darauf hingewiesen, dass der Lübecker unter den drei Bewerbern um den Generalsposten der Jurist mit der meisten Erfahrung ist und er mindestens ebenso qualifiziert sei wie Heß. Für Ralph Döpper dürfte es aufgrund seines Alters zudem die letzte Chance sein, in Schleswig-Holstein Chefankläger zu werden.

Besetzung der Generalstaatsanwaltschaft: Weitere Konkurrentenklage möglich

Offen ist, ob auch der ebenfalls unterlegene Vize-General Prof. Georg-Friedrich Güntge gegen die Ernennung von Heß vorgeht. „Ich bin noch in der Überlegungsphase“, sagte Güntge. Ralph Döpper trifft derweil Vorbereitungen für die juristische Auseinandersetzung mit Justizminister Claus Christian Claussen. Der Lübecker hat eine Kieler Anwaltskanzlei eingeschaltet, die ihn auch im Eilverfahren (Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz) vor dem Verwaltungsgericht Schleswig vertreten soll.

Chancenlos sind solche Klagen nicht. Vor elf Jahren stoppte das Verwaltungsgericht die Ernennung des Hildesheimer Oberstaatsanwalts Thomas Pfleiderer zum „General“ in Schleswig-Holstein. Der Erfolg zahlte sich für den Kläger, den Flensburger LOSta Rüdiger Meienburg, allerdings nicht aus. Den Generalsposten bekam schließlich mit Wolfgang Müller-Gabriel ein Top-Jurist, den zunächst niemand auf der Rechnung hatte. „Es ist nicht unbedingt karrierefördernd, gegen den Justizminister vor Gericht zu ziehen“, heißt es dazu in Justizkreisen.

Justizminister Claus Christian Claussen läuft die Zeit davon

Klar ist, dass Claussen die Zeit davonläuft. Für einen nahtlosen Übergang bei der Generalstaatsanwaltschaft müsste der Minister noch in diesem Monat die Nachfolge klären, weil Amtsinhaber Wolfgang Zepter zum Jahreswechsel 2021/22 in Pension geht. Und eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts muss nicht das letzte Wort sein. Je nach Ausgang des Verfahrens könnten der Minister oder Döpper vor das OVG Schleswig ziehen.

Zu beneiden sind die Richter nicht. Dem Vernehmen nach haben alle Bewerber um den Generalsposten Top-Beurteilungen erhalten. Für Birgit Heß spricht unter anderem ihre Arbeit als Vorsitzende der Großen Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes. Ralph Döpper ist der dienstälteste LOSta (seit 2011, Heß und Güntge seit 2016) und kennt die Generalstaatsanwaltschaft aus dem Effeff, Prof. Güntge wiederum gilt in der Nord-Justiz als „Rechtspapst“ und lehrt am Institut für Kriminalwissenschaften der Kieler Uni.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Geschlecht der Bewerber dürfte vor Gericht keine Rolle spielen, weil Frauen in der Justiz-Spitze eher überrepräsentiert sind. Von den fünf Obergerichten in Schleswig-Holstein werden ab 2022 noch drei von Juristinnen geführt, das Oberverwaltungsgericht von Maren Thomsen, das Landessozialgericht von Christine Fuchsloch und das Landesarbeitsgericht von Marlies Heimann. Am Oberlandesgericht räumt Präsidentin Uta Fölster zum Jahreswechsel den Platz für Dirk Bahrenfuss. Fest in Männerhand ist nur das Landes-Finanzgericht (Birger Brandt).

Birgit Heß wäre erste Generalstaatsanwältin in SH

Eine Chefanklägerin hingegen hat es in Schleswig-Holstein noch nie gegeben. Die General-Staatsanwaltschaft sitzt beim Oberlandesgericht Schleswig und beaufsichtigt als nachgeordnete und weisungsgebundene Behörde des Justizministeriums die fast 200 Anklagevertreter der Staatsanwaltschaften in Kiel, Lübeck, Itzehoe und Flensburg. Der Generalsposten gehört mit R6 (rund 10.000 Euro brutto im Monat) zu den bestbezahlten Jobs in der schleswig-holsteinischen Justiz.

Von Ulf Christen